Wer überträgt die Formel 1 aus Suzuka heute live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Die Formel 1 reist von SIngapur zum nächsten Rennen nach Japan. © Then Chih Wey/XinHua/dpa

Nach dem chaotischen Singapur-Rennen geht es für die Formel 1 nach Japan. Alle Infos, wer den Großen Preis aus Suzuka live im TV und Stream zeigt.

Suzuka ‒ Max Verstappen hat es in Singapur verpasst, den WM-Titel vorzeitig zu verteidigen. In einem chaotischen Regen-Rennen zeigte der Niederländer erstmals wieder individuelle Fehler und landete nur auf dem siebten Platz. Dafür holten die Konkurrenten Sergio Perez und Charles Leclerc auf. Im japanischen Suzuka hat Verstappen nun eine zweite Chance und kann diesmal sogar aus eigener Kraft Weltmeister der Formel 1 werden.

Sollte er das Rennen im Red Bull gewinnen und dazu die schnellste Rennrunde fahren, kann er in der Fahrerwertung nicht mehr eingeholt werden und ist somit vorzeitiger Weltmeister. Gelingt ihm dieses Kunststück nicht, ständen Perez und Leclerc trotzdem unter Druck. Verstappen gewinnt den Titel nämlich auch, wenn er in Suzuka sechs Punkte mehr als Team-Kollege Perez - und acht Punkte mehr als Charles Leclerc im Ferarri holt.

Formel 1 2022 Großer Preis von Japan Länge der Strecke: 5,807 km Runden: 53 Distanz: 307,471 km

Max Verstappen kann in Suzuka Weltmeister werden - aber verliert er dafür seinen ersten Titel?

Dass ihm der Mexikaner im gleichen Auto gefährlich wird, ist aufgrund der Teamorder nahezu ausgeschlossen. Dafür könnte er ihm - ähnlich wie schon im vergangenen Jahr in Abu Dhabi - dabei helfen, die Konkurrenz aufzuhalten und Verstappen einen Vorsprung sichern. Ferrari darf sich jedenfalls keine Fehler erlauben, wenn die Möglichkeit eines WM-Titels noch bestehen bleiben soll. Noch komfortabler sieht die Konstrukteurswertung aus - da wird Red Bull schon bald die Feierlichkeiten einleiten dürfen.

Die einzige Frage, die sich bei dem Brauseunternehmen aus Österreich noch stellt, ist, wie es mit dem gewonnenen Titel 2021 weitergeht. Die FIA stellt Verstappens WM-Sieg auf den Prüfstand. Es verhärte sich der Verdacht, dass Red Bull gegen die Budget-Regeln verstoßen haben könnte. Bei größeren Verstößen könnten nachträglich Punkte abgezogen werden, der Weltmeister 2021 würde dann wohl Lewis Hamilton heißen.

Sebastian Vettel mit Liebeserklärung an Suzuka

Um die großen Titel in der Formel 1 fährt Sebastian Vettel leider schon länger nicht mehr mit. Der Heppenheimer wird die letzten Rennen seiner Karriere deshalb wohl so gut es geht genießen wollen. Besonders Suzuka scheint dem Aston-Martin-Piloten ans Herz gewachsen zu sein. So erklärte er die Strecke zu seinem Liebling im Rennkalender. „Ich habe die Strecke immer geliebt, sie sticht heraus“, beteuerte der 35-Jährige. Für den Japan-GP könne er sich sogar ein Comeback vorstellen.

Wie es um die Zukunft von Mick Schumacher bestellt ist, ist hingegen noch unklar. Gefühlt wird im Wochentakt ein weiterer Fahrersitz in der Königsklasse vergeben, ein ernsthafter Kandidat scheint der Sohn von Rekord-Weltmeister Michael noch bei keinem Rennstall gewesen zu sein. Er wird wohl darauf hoffen müssen, dass die anstehenden Gespräche - und die nächsten Rennen - mit Arbeitgeber Haas möglichst positiv verlaufen. Sonst könnte sich auch der letzte deutsche Fahrer aus der Formel 1 verabschieden.

Wer überträgt die Formel 1 aus Suzuka heute live im TV?

Die Übertragungsrechte für jeden einzelnen Grand Prix liegen in Deutschland exklusiv bei Sky. Free-TV-Sender RTL darf lediglich vier Saisonrennen zeigen, dazu zählen Imola, Silverstone, Zandvoort und São Paulo. Wer den Großen Preis von Japan schauen möchte, ist entsprechend auf ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement angewiesen. Auf dem Sender Sky Sport F1 werden alle Sessions live gezeigt.

Es ist davon auszugehen, dass Sky mit der üblichen TV-Crew aus Suzuka sendet. Moderator Peter Hardenacke steht für gewöhnlich an der Rennstrecke und leitet mit Timo Glock die Vorberichte. Reporterin Sandra Baumgartner führt die Interviews und Kommentator Sascha Roos führt gemeinsam mit Ralf Schumacher durch die Sessions.

Wo kann ich die Formel 1 heute live im Stream schauen?

Datum Uhrzeit (MESZ) Session TV Live-Stream 7. Oktober 2022 5.00 Uhr 1. Freies Training Sky Sky Go, WOW 7. Oktober 2022 8.00 Uhr 2. Freies Training Sky Sky Go, WOW 8. Oktober 2022 5.00 Uhr 3. Freies Training Sky Sky Go, WOW 8. Oktober 2022 8.00 Uhr Qualifying Sky Sky Go, WOW 9. Oktober 2022 7.00 Uhr Rennen Sky Sky Go, WOW

Auch für die Übertragung im Live-Stream werden Sie ein Sky-Abo brauchen. Sollten Sie schon Kunde sein, steht Ihnen der Streamingdienst Sky Go ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Sind Sie noch kein Kunde, können Sie alternativ den Streamingdienst WOW kostenpflichtig buchen und so die Rennen der Formel 1 verfolgen. Der Service ist monatlich oder jährlich kündbar.

Die Formel 1 im Live-Ticker auf tz.de

Für Fans, die das Rennen nicht im TV oder per Stream schauen können, bietet tz.de einen LIve-Ticker an. Dort wird jede wichtige Szene live mitgeschrieben. (ta)