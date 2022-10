Formel 1: So sehen Sie den GP der USA live im TV und Live-Stream

In der Formel-1-Saison 2022 steht das 19. Rennen an. So sehen Sie den Grand Prix der USA in Austin (Texas) live im TV und Live-Stream.

Austin - Max Verstappen steht zwar bereits als Weltmeister 2022 fest, dennoch verspricht die Formel 1 weiter Spannung. Kann sich Red Bull auch den Konstrukteurstitel sichern und wer gewinnt den Großen Preis der USA in Austin?

Auch aus deutscher Sicht bleiben die letzten vier WM-Läufe durchaus interessant. Während sich Sebastian Vettel weiterhin auf seiner Abschiedstournee befindet, ist die Zukunft von Mick Schumacher noch immer offen. Eine Vertragsverlängerung beim Haas-Team ist zwar wahrscheinlich, offiziell bestätigt wurde aber noch nichts. Ohnehin hätte der Sohn von F1-Legende Michael Schumacher neben einem Verbleib beim US-amerikanischen Rennstall kaum weitere Optionen. Denn nur Williams hat noch ein Cockpit für die kommende Saison frei, als Favorit auf den Sitz gilt aber Nachwuchsfahrer Logan Sargeant.

Formel 1 in Austin (Texas): Wann findet der GP der USA statt?

Der 19. von insgesamt 22 Grand Prix der Formel-1-Saison 2022 findet auf dem Circuit of the Americas in Austin im US-Bundesstaat Texas statt. Gefahren wird auf der 5,516 Kilometer langen Strecke vom 21. bis zum 23. Oktober. Das Rennen startet am Sonntag um 21 Uhr deutscher Zeit (14 Uhr Ortszeit).

Grand Prix der USA: Die bisherigen Sieger in Austin 2012: Lewis Hamilton (McLaren Mercedes) 2013: Sebastian Vettel (Red Bull) 2014: Lewis Hamilton (Mercedes) 2015: Lewis Hamilton (Mercedes) 2016: Lewis Hamilton (Mercedes) 2017: Lewis Hamilton (Mercedes) 2018: Kimi Räikkönen (Ferrari) 2019: Valtteri Bottas (Mercedes) 2021: Max Verstappen (Red Bull) Hinweis: 2020 wurde der USA-GP in Austin aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Formel 1: GP der USA live im TV bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das komplette Rennwochenende in Austin live und exklusiv. Die Übertragung des 1. Freien Trainings beginnt am Freitagabend um 20.45 Uhr deutscher Zeit auf Sky Sport F1 HD. Das 2. Freie Training wird ab 23.45 Uhr gezeigt.

Am Samstag folgt ab 20.45 Uhr MEZ das 3. Freie Training. Nur wenige Stunden später meldet sich das Sky-Team um Moderator Peter Hardenacke, Experte Ralf Schumacher und Kommentator Sascha Roos ab 23.30 Uhr mit den letzten Informationen zum Qualifying (Beginn: 00.00 Uhr MEZ). Die Vorberichterstattung zum Grand Prix der USA am Sonntag wird ab 19.30 Uhr live ausgestrahlt. Im Anschluss an das Rennen dürfen sich die Zuschauer zudem noch auf ausführliche Analysen und zahlreiche Interviews freuen.

Formel 1 in Austin: USA-GP im Live-Stream von Sky

Das TV-Programm von Sky können Kunden des Pay-TV-Anbieters auch ohne zusätzliche Kosten online verfolgen - über das Streamingportal Sky Go. Um die Formel 1 dort sehen zu können, wird das Sport-Paket benötigt. Wer sich nicht langfristig an Sky binden möchte, kann auch auf das Angebot WOW (ehemals Sky Ticket) zurückgreifen.

Formel 1: Übertragung des GP der USA im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session TV Live-Stream 21.10.2022 21.00 Uhr 1. Freies Training Sky Sport F1 HD Sky Go, F1 TV 22.10.2022 00.00 Uhr 2. Freies Training Sky Sport F1 HD Sky Go, F1 TV 22.10.2022 21.00 Uhr 3. Freies Training Sky Sport F1 HD Sky Go, F1 TV 23.10.2022 00.00 Uhr Qualifiying Sky Sport F1 HD Sky Go, F1 TV 23.10.2022 21.00 Uhr Rennen Sky Sport F1 HD Sky Go, F1 TV

Grand Prix der USA in Austin: Formel 1 im Live-Ticker

Wir berichten vom Großen Preis der USA am 23. Oktober 2022 im Live-Ticker. Dort verpassen Sie nichts, was auf und neben der Rennstrecke in Austin (Texas) passiert. Alle weiteren Infos und News zur Königsklasse des Motorsports finden Sie jederzeit auf tz.de. (sk)