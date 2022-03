Formel 1: Hamiltons Stotter-Mercedes wird sogar von Haas abgehängt - „an mir vorbeigeblasen“

Von: Alexander Kaindl

Lewis Hamilton ist weit weg von der Dominanz der vergangenen Jahre. © Motorsport Images / Imago

Max Verstappen hat den Großen Preis von Saudi-Arabien gewonnen. Am Ende setzte er sich knapp gegen Charles Leclerc durch. Die Stimmen zum Rennen.

Dschidda - So geht Racing! Max Verstappen im Red Bull und Charles Leclerc im Ferrari kämpfen bis zur Ziellinie um den Sieg in Saudi-Arabien. Letztlich sicherte sich der Niederländer doch noch den ersten Platz, nachdem er den Monegassen kurz vor Schluss doch noch abfangen konnte. (Alle Renn-Highlights zum Nachlesen.)

Somit meldet sich der Weltmeister nun an in der neuen Formel-1-Saison, nachdem er in der Vorwoche in Bahrain noch leer ausgegangen war. Was haben die Fahrer und Verantwortlichen rund um das Rennen in Saudi-Arabien zu sagen? Wir fassen die Stimmen auf Sky zusammen:

Max Verstappen (Red Bull) nach dem Rennen über ...

... seinen Sieg: „Es war ein super Rennen. Wir haben hart gekämpft da vorne. Am Ende konnte man sehen, dass wir eine etwas bessere Pace hatten.“

Charles Leclerc (Ferrari) nach dem Rennen über ...

... seinen zweiten Platz: „Ich habe dieses Rennen absolut genossen. Es war hart, aber fair. So sollte es immer sein.“

... Verstappen: „Der Respekt war immer da, vor allem, wenn ein Rennen so zuende geht. Wir pushen so, wie ich selten zuvor gepusht habe. Wir gehen große Risiken ein. Aber trotzdem ist die Enttäuschung da, dass es nicht zum Sieg gereicht hat.“

Nico Hülkenberg (Aston Martin) nach dem Rennen über ...

... seine Leistung: „Ich bin sauber gefahren, habe mir keinen Fehler erlaubt. Ich bin am Limit des Autos gefahren, an meinem auch. Das Safety Car war leider Gift für meine Strategie. Nichtsdestotrotz bin ich zufrieden.“

... die Belastung: „Die Kräfte sind enorm hier, es war anstrengend. Aber es ging schon. Entweder bin ich doch fitter als erwartet oder ... (lacht)“

... den Drohnen-Angriff am Freitag: „Wir haben diskutiert, am Ende haben die Veranstalter uns überzeugt, dass es sicher ist. Man hat heute gesehen, dass nichts passiert ist. Jeder wird da seine eigene Meinung haben. Für mich persönlich war es immer okay, ich habe mich sicher gefühlt.“

Lewis Hamilton (Mercedes) nach dem Rennen über ...

... seine Reifen: „Ich hatte am Anfang Probleme damit, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Dann wurde es besser, ich konnte aufschließen und habe gut gepusht. Ich habe mich zu diesem Zeitpunkt sehr gut gefühlt. Dann hatte ich wirklich Pech.“

... die Box-Problematik: „Ich konnte nicht reinfahren, das ist bitter. Aber am Ende wurde es wenigstens ein Punkt, immerhin.“

... die fehlende Mercedes-Power: „Ich habe nicht das Gefühl, dass sich sehr viel verändert hat seit dem letzten Rennen. Was ich sagen kann: Ich konnte am Ende nicht mit dem Haas mithalten. Was auch immer sie für eine Leistung haben ... sie sind am Ende an mir vorbeigeblasen. Aber wir sind ein großartiges Team und wir werden daran arbeiten.“ (akl)