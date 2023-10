Formel 1: Verstappens Bremsen sorgen für Unmut – Hamilton und Leclerc nachträglich disqualifiziert

Max Verstappen gewinnt in Austin, trotzdem wütet der Formel-1-Champion. Lewis Hamilton und Charles Leclerc werden nachträglich disqualifiziert.

Austin – Max Verstappen ist unschlagbar, auch ein Start von P6 hält den Niederländer in der Formel 1 nicht auf. Trotzdem schien er diesmal etwas zu schwächeln.

Großer Preis der USA Streckenlänge: 5,516 km Rennlänge: 308,896 km in 56 Runden Rundenrekord: 1:36,169 (2019, Charles Leclerc, Ferrari) Meisten Siege: Lewis Hamilton (6)

Formel 1 in Austin: Verstappen blafft Ingenieur am Funk an

Es hat eine ganze Weile gedauert, bis Verstappen diesen Grand Prix in Austin angeführt hat. Die meisten Fans hatten schon eher mit dem Niederländer auf P1 gerechnet, aber der hatte ziemliche Probleme mit seinem Auto. Fast das ganze Rennen über hatte Max mit seinen Bremsen ordentlich zu kämpfen: „Ich hab einige Bremspunkte verpasst, das hat mein Rennen wirklich schwierig gemacht, das sieht man ja auch! Am Ende war es echt knapp“, erzählte er danach. Das haben die Fans schon während des Rennens gehört.

Der Boxenfunk mit seinem Renningenieur war nicht gerade freundlich. Dieser wollte Max Verstappen auf dem Laufenden halten, wie es mit den Abständen aussah, allerdings immer dann, wenn der Niederländer gerade in den Kurven war: „Hör auf, mit mir zu reden, wenn ich bremse, Mann!“ Blaffte er dann in Richtung Funk. Verständlich, immerhin fordert das die ganze Aufmerksamkeit, besonders dann, wenn etwas mit den Bremsen nicht stimmt. Zum Schluss trennten ihn und Lewis Hamilton nur noch knapp zwei Sekunden. Eine Runde länger und dann wäre vielleicht der Brite auf P1 gewesen.

Verstappen siegt in Austin zum ersten Mal! © IMAGO/David Buono/Icon Sportswire

Großer Preis der USA: Hamilton und Leclerc nachträglich disqualifiziert

Behalten dürfen hätte er diese allerdings nicht. Wie die FIA nach dem Rennen bekanntgab, wurden sowohl der siebenmalige Weltmeister als auch Ferrari-Pilot Charles Leclerc nachträglich disqualifiziert. Als Grund wurde eine nicht ausreichende Mindestdicke des Unterbodens angegeben. Lando Norris schob sich dadurch von P3 auf den zweiten Rang vor, Carlos Sainz (Ferrari) rückte zudem aufs Treppchen.

Obwohl Lando Norris nach dem Start auf P1 landete, waren Rennpace und die Strategie nicht auf seiner Seite. „Am Anfang konnte ich das Rennen kontrollieren, aber das hat nicht gelangt. Trotzdem bin ich glücklich! Es war ein gutes Rennen meinerseits, aber wir wussten, dass es schwierig wird und mit den Reifen musste ich am Ende auf mein eigenes Rennen achten. Vielleicht wäre etwas mehr drin gewesen, wenn die Strecke etwas kühler gewesen wäre“, erzählte der Brite im Interview.

Lando Norris schießt beim Start an Charles Leclerc vorbei. © IMAGO/Zak Mauger / LAT Images

Formel 1 in Austin: Toto Wolff mit Erklärung für Red Bulls schwächere Leistung

Trotz des Sieges von Max Verstappen sind sich alle einig gewesen, dass er in keinster Weise das Rennen dominierte. Toto Wolff hat dafür jedoch eine einfache Erklärung: „Red Bull hat die Entwicklung des Autos für dieses Jahr eingestellt. Sie konzentrieren sich nur noch auf die nächste Saison.“ Nachdem das Team und Verstappen erneut die Weltmeisterschaften gewinnen konnten, kommen keine neuen Updates mehr für das Auto und das Augenmerk liegt nicht mehr so sehr auf „Gewinnen“ wie noch vor einigen Monaten.

Vielleicht werden die nächsten Rennen dadurch auch nochmal spannender, weil die anderen Teams – besonders McLaren und Mercedes – an Red Bull rankommen. Verstappen kann beim nächsten Rennen in Mexiko (29.10) einen neuen Rekord für die meisten Rennsiege in einer Saison aufbauen. Allerdings werden die Fans wohl eher auf ein gutes Ergebnis für seinen Teamkollegen Sergio Perez hoffen. Gut möglich, dass Max auch dort – sollte er aufs Podium kommen – wieder von der Menge ausgebuht werden wird. (lhe)