Leclerc stiehlt Verstappen in Austin die Show und fährt auf Pole – die Formel-1 im Live-Ticker

Von: Lena Hempler

Die Formel 1 startet diesen Sonntag in Austin. Für Max Verstappen lief das Qualifying nicht gut, der Sprint am Samstag dafür umso besser. Das Rennen im Live-Ticker.

Austin – Dieses Wochenende fährt die Formel 1 in Amerika. Nach einem überraschendem Qualifying folgte Samstag der Sprint, mit gewohntem Ergebnis.

Startaufstellung beim Großen Preis der USA

1. Leclerc 2. Norris 3. Hamilton 4. Sainz 5. Russell 6. Verstappen 7. Gasly 8. Ocon 9. Perez 10. Piastri 11. Tsunoda 12. Zhou 13. Bottas 14. Ricciardo 15. Albon 16. Sargeant 17. Magnussen 18. Hülkenberg 19. Alonso 20. Stroll

Es ist das fünfte Sprintrennen der Saison gewesen, am Samstag in Texas. Im Gegensatz zu einigen anderen Sprints der Saison, langweilten sich Fans dieses Mal jedoch. Auch wenn der Start vielversprechend war und Leclerc und Hamilton direkt gut an Verstappen dran bleiben konnten, passierte nach den ersten zwei bis drei Runden nicht mehr viel. Am Ende fuhr Verstappen mit einem Vorsprung von mehr als neun Sekunden über die Ziellinie und war – wenig überraschend – der Sieger.

Viele Fans beschwerten sich danach in den sozialen Medien darüber, welchen Nutzen diese Sprintrennen überhaupt hätten. Andere schrieben auf X (ehemals Twitter), dass sie sogar eingeschlafen wären vor Langeweile – allerdings war der Sprint auch erst in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 12 Uhr. Auch manche Fahrer, wie Max Verstappen, zeigen sich eher kritisch gegenüber dem Sprint. Beim Rennwochenende in Brasilien (05.11) wird das nächste und letzte Sprintrennen der Saison stattfinden, vielleicht wird das bei den Fans für mehr Spannung sorgen.

Die drei besten des Qualifyings vereint: Lando Norris, Charles Leclerc und Lewis Hamilton © IMAGO/PHILIPPE NANCHINO / MPS AGENCY

Großer Preis der USA: Verstappen verpatzt sein Qualifying und startet von P6

Das Qualifying am Freitag sorgte stattdessen für deutlich mehr Spannung. Auch diesmal spielten die Tracklimits wieder eine wichtige Rolle, einige Fahrer verloren ihre guten Plätze durch das Überfahren der weißen Linie. Weltmeister Verstappen hatte ordentlich mit seinem Auto zu kämpfen – so viel, dass es für ihn diesmal sogar nur für P6 reichte. Für das Rennen am Sonntag sollte er trotzdem noch nicht abgeschrieben werden, immerhin zeigte der Sprint, dass der Red Bull nach wie vor sehr schnell ist.

Charles Leclerc glänzte dagegen mit Speed und Genauigkeit und setzte seinen Ferrari auf die Pole für das Rennen. Auch Lando Norris (P2) und Lewis Hamilton (P3) waren schnell unterwegs. Norris hat auf jeden Fall eine gute Chance auf den Sieg oder ein Podium, der McLaren hat in den letzten Rennen nämlich definitiv gezeigt, dass Speed da ist. Für andere Teams sieht es nicht ganz so gut aus: Sowohl bei Haas, als auch bei Aston Martin starten beide Fahrer aus der Boxengasse. (lhe)