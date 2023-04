Formel-1-Beben mit 15 Jahren Verspätung? WM-Wirbel um Hamilton, Massa und Schumacher

„Wollten den Sport vor Skandal bewahren“

Lewis Hamilton hat sieben Formel-1-Titel, sein erster Triumph hat aber einen faden Beigeschmack. Für Bernie Ecclestone ist Michael Schumacher deshalb der alleinige Rekord-Weltmeister.

München – In diesem Sport ist immer Bewegung. Das liegt schon in der Natur der Sache, schließlich geht es in der Formel 1 um Geschwindigkeit. Und wenn es nach Titeln geht, dann sind zwei Piloten die schnellsten Männer der Welt: Michael Schumacher und Lewis Hamilton. Beide haben jeweils sieben WM-Titel gewonnen. Aber ging da alles immer mit rechten Dingen zu? Wenn es nach bestimmten Personen geht, wäre Michael Schumacher der alleinige Rekord-Champion. Was ist da los?

Formel 1 Gründung: 1950 Erster Weltmeister: Giuseppe Farina (Alfa Romeo) Rekord-Weltmeister: Michael Schumacher, Lewis Hamilton (je 7)

„Crashgate“-Affäre im Jahr 2008: Hamilton sammelt entscheidende Punkte, Massa fliegt raus

Wir spulen 15 Jahre zurück. 28. September 2008, der Große Preis von Singapur. Später besser bekannt als „Crashgate“. Denn in diesem Rennen ging überraschenderweise der damalige Renault-Pilot Fernando Alonso, der aktuell für sportliche und private Schlagzeilen sorgt, als Sieger hervor. Und das kam so: Der Spanier profitierte damals von einer Safety-Car-Phase, die für ihn zum perfekten Zeitpunkt gekommen war. Ausgelöst hatte sie Alonsos damaliger Kollege: Nelson Piquet junior. Er krachte auf dem engen Straßenkurs in der 14. Runde in die Mauer.

Alonso gewann das Rennen. Hamilton, damals großer Titel-Anwärter im McLaren-Mercedes wurde Dritter und bekam sechs Punkte. Sein großer Herausforderer war zu dieser Zeit Felipe Massa im Ferrari, er ging nach einem verpatzten Boxenstopp in Folge der Safety-Car-Phase allerdings leer aus und wurde Dreizehnter. Letztlich wurde die Weltmeisterschaft wegen eines einzigen Punktes entschieden. Hamilton landete einen Zähler vor Massa und feierte so seinen ersten von sieben Titeln.

Ecclestone räumt ein: „Wir wollten den Sport vor einem Riesenskandal bewahren“

Aber so weit hätte es nicht kommen dürfen, wie der damalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone kürzlich unter anderem in der tz erklärte: „Schon früh wurden ich und der damalige FIA-Präsident Max Mosley informiert, was sich im Rennen ereignet hatte. Piquet junior hatte seinem Vater Nelson erzählt, dass er vom Team aufgefordert worden sei, absichtlich in die Mauer zu fahren, um eine Safety-Car-Phase auszulösen und so Teamkollege Alonso zu helfen. Piquet junior hatte Angst um seine Vertragsverlängerung, deshalb stand er unter Druck und willigte ein.“

Ecclestones Entscheidung: „Wir beschlossen, erst mal nichts zu unternehmen und die Untersuchung ins nächste Jahr zu schieben. Wir wollten den Sport vor einem Riesenskandal bewahren. Ich redete deshalb auch auf meinen Ex-Piloten Nelson Piquet mit Engelszungen ein, Ruhe zu bewahren.“

Hamilton durfte WM-Titel behalten – trotz Renault-Strafe

Der perfide Renault-Plan flog aber doch noch auf. Ein Jahr später wurden die damaligen Renault-Verantwortlichen Flavio Briatore und Pat Symonds sowie Nelson Piquet junior – dessen Schwester Kelly übrigens mit dem aktuellen Weltmeister Max Verstappen zusammen ist – von der Automobilbehörde wegen des absichtlich herbeigeführten Unfalls auf Lebenszeit gesperrt.

An Hamiltons WM-Titel sollte das aber nichts ändern, schließlich galt die Regel, dass eine Wertung nach der FIA-Preisverleihung am Ende des Jahres unumgänglich ist. Ein Protest nach diesem Zeitpunkt hätte nichts gebracht. „Also wurde Hamilton der Titel überreicht und alles war in Butter“, so Ecclestone weiter.

Ecclestone über „Crashgate“-Affäre: „Heute hätte ich das anders geregelt“

Er blickt 15 Jahre später mit Wehmut zurück. Er hätte damals die Informationen gehabt, um der Sache nachzugehen. Sie aufzuklären. Er tat es nicht. Er habe immer noch Mitleid mit Massa. „Heute hätte ich das anders geregelt“, gesteht der 92-Jährige. Hamilton war es am Ende egal, er feierte seinen ersten WM-Triumph, sechs weitere sollten folgen. Ecclestone rechnet aber anders. Aufgrund der Vorkommnisse ist für ihn „Michael Schumacher immer noch alleiniger Rekord-Champ“.

Möglicherweise behält Ecclestone nachträglich ja sogar Recht? Denn Massa meldete sich nun zu Wort. Im Gespräch mit Motorsport.com ging der Brasilianer auf die Äußerungen von Ecclestone ein. „Damals haben mir die Anwälte von Ferrari von dieser Regel erzählt. Wir haben uns an andere Anwälte gewandt, und die Antwort war, dass man nichts tun könne. Also habe ich logischerweise an diese Situation geglaubt.“

Massa reagiert auf Ecclestone-Aussagen: „Gerechtigkeit“ als Antrieb

Nun haben sich die Zeiten und Ansichten aber geändert. „Nach 15 Jahren hören wir, dass der Besitzer sagt, er habe es 2008 herausgefunden, zusammen mit dem Präsidenten der FIA, und sie hätten nichts getan, um den Namen der Formel 1 nicht zu beschmutzen.“ Trotzdem wolle er der Sache nun nachgehen. Massa wisse zwar, dass die Chancen auf eine Anfechtung des Ergebnisses gering seien. Aber er habe vor, „die Situation zu studieren; zu studieren, was die Gesetze und Regeln sagen. Wir müssen eine Vorstellung davon haben, was möglich ist“.

Sein Antrieb sei in der Angelegenheit vor allem die Gerechtigkeit. „Ich denke, wenn man für etwas bestraft wird, das man nicht verschuldet hat, und es ist das Ergebnis eines Raubes, eines gestohlenen Rennens, dann muss der Gerechtigkeit Genüge getan werden. In der Tat ist es richtig, das Ergebnis des Rennens zu annullieren. Das ist die einzige Gerechtigkeit, die man in einem solchen Fall üben kann.“

Formel-1-Beben mit 15 Jahren Verspätung? WM-Wirbel um Hamilton, Massa und Schumacher

Massa verwies gegenüber Motorsport.com auch auf andere Sportarten, bei denen im Nachgang Titel annulliert wurden. Beispielsweise bei Tour-de-France-Dominator Lance Armstrong. Das Problem des Brasilianers in Sachen Formel-1-Titel: Er hat kaum Chancen. Die Regeln sind eindeutig: Der Internationale Sportkodex der FIA lässt Proteste weit nach einem Rennen nicht zu. Das Recht auf die Beantragung einer Revision erlischt 14 Kalendertage nach einem Wettbewerb und vier Tage vor der FIA-Preisverleihung des jeweiligen Jahres.

Außerdem verpflichten sich die Formel-1-Fahrer im Rechtssystem der FIA, sich „vorbehaltlos den oben genannten Bestimmungen und den Entscheidungen der Sportbehörde zu unterwerfen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen zu tragen“. Dass Massa also nachträglich seinen WM-Titel von Hamilton erhält und Schumacher wieder zum alleinigen Rekord-Weltmeister macht, gilt also nahezu als ausgeschlossen. Allein die Debatte über die damaligen Vorkommnisse dürfte Schumacher-Fans aber erfreuen. Denn Hamiltons erster Triumph trägt nach wie vor einen faden Beigeschmack. Wenngleich auch Schumis erster Titel 1994 für Diskussionen sorgte.

Der Mythos Michael Schumacher ist nach wie vor allgegenwärtig. Jüngst äußerte sich Jean Todt über seinen ehemaligen Schützling. (akl)

