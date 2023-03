Formel 1: Wo läuft der GP von Saudi-Arabien im TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Teilen

Mit dem Grand Prix von Saudi-Arabien steht in der Formel 1 das zweite Saison-Rennen an. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

München - Nach dem Saisonstart in Bahrain steht mit dem Grand Prix von Saudi-Arabien das zweite Rennen in der Formel 1 vor der Tür. Rennstart auf dem Jeddah Corniche Circuit ist am Sonntag, 19. März 2023, um 18 Uhr deutscher Zeit.

Formel 1 live im TV und Stream: GP von Saudi-Arabien wird bei Sky übertragen

Der Grand Prix von Saudi-Arabien wird exklusiv im Pay-TV bei Sky übertragen.

Das Rennen sowie die Freien Trainings und das Qualifying sind auf dem Kanal Sky Sport F1 zu sehen.

Die Vorberichte am Renn-Sonntag starten um 16.30 Uhr deutscher Zeit.

Das Rennen sowie alle weiteren Sessions am Wochenende können auch im Live-Stream via Sky Go (für Sky-Kunden kostenlos) oder WOW TV (Abo erforderlich) verfolgt werden.

Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen ( Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.)

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.) Das gesamte Renn-Wochenende kann auch über den Streaming-Dienst F1 TV (Abo erforderlich) empfangen werden. Hinweis: Aufgrund der Exklusiv-Rechte von Sky ist es in Deutschland nicht möglich, ein neues Abo für F1 TV abzuschließen. Lediglich Bestandskunden können noch auf das Programm und die Live-Berichterstattung zugreifen.

Red Bull konnte zum Saisonauftakt in Bahrain überzeugen

Für Red Bull hätte das Auftaktrennen in Bahrain nicht besser laufen können. Der amtierende Weltmeister Max Verstappen sicherte sich mit großem Abstand den ersten Saisonsieg, auf Platz zwei folgte sein Teamkollege Sergio Perez. Ebenfalls aufs Treppchen fuhr etwas überraschend Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso. Der aktuell einzige deutsche Fahrer in der Formel 1, Nico Hülkenberg, landete mit seinem Haas auf Platz 15.

In der Formel 1 steht mit dem GP von Saudi-Arabien das zweite Saison-Rennen bevor. © IMAGO/Sam Bloxham

Formel 1 im TV und Stream: Die Übertragung des GP von Saudi-Arabien in der Übersicht

Datum Session Startzeit (MEZ) TV/Stream Freitag, 17.03.2023 1. Freies Training 14.30 Uhr Sky Sport F1/ Sky Go, WOW TV Freitag, 17.03.2023 2. Freies Training 18.00 Uhr Sky Sport F1/ Sky Go, WOW TV Samstag, 18.03.2023 3. Freies Training 14.30 Uhr Sky Sport F1/ Sky Go, WOW TV Samstag, 18.03.2023 Qualifying 18.00 Uhr Sky Sport F1/ Sky Go, WOW TV Sonntag, 19.03.2023 Rennen 18.00 Uhr Sky Sport F1/ Sky Go, WOW TV

(kus)