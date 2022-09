Formel 1 in Zandvoort: Wo läuft der Große Preis der Niederlande live im TV und Stream?

Von: Nico Scheck

Max Verstappen hat sich vor einem Jahr bei seinem Heimspiel in Zandvoort den Sieg und damit auch die WM-Führung geholt. © Sam Bloxham/Imago

Der Große Preis der Niederlande steht in der Formel 1 an. Hier finden Sie alle Infos, wo das Qualifiying und Rennen live im TV und Stream gezeigt wird.

Zandvoort - Die Sommerpause ist vorbei, das erste Rennen in Spa gefahren, die Formel 1 ist zurück. Das letzte Drittel der Saison ist somit angebrochen und es muss wirklich viel passieren, soll Max Verstappen sein zweiter WM-Titel noch entrissen werden. Sah es zu Beginn des Formel-1-Jahres noch nach einem engen Zweikampf mit Ferrari-Pilot Charles Leclerc aus, ist der Niederländer nun längst enteilt.

Auch der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton, vergangenes Jahr noch Verstappens größter Konkurrent, spielt in dieser Saison keine Rolle im Titelkampf. In Zandvoort nun möchte Verstappen seinen Sieg aus dem Vorjahr wiederholen. Vor fast genau einem Jahr siegte der Niederländer vor Hamilton - und übernahm die WM-Führung. Heute freilich ist die Situation eine andere.

Formel 1 2022 Großer Preis der Niederlande Länge der Strecke: 4,397 km Runden: 71 Distanz: 301,892 km

Wo fährt Schumacher ab 2023?

Bezeichnend für den quasi schon entschiedenen WM-Kampf waren auch Leclercs Worte schon vor dem Rennen in Spa: „Max fährt in einer eigenen Welt.“ Womit eigentlich alles gesagt wäre. Dabei wäre für Ferrari vieles drin gewesen in dieser Saison. Doch fragwürdige Strategiewechsel wie in Ungarn oder Fahrfehler wie in Frankreich haben Leclerc vermutlich einen engen Titelkampf gekostet.

Und Mick Schumacher? Der Haas-Pilot hat noch immer kein Cockpit für das nächste Jahr. Somit kommt es wohl auf seine Performance im letzten Drittel der Saison an, möchte der deutsche Fahrer weiterhin Teil der Formel 1 bleiben. Dafür braucht es aber bessere Leistungen wie etwa in Silverstone. Onkel Ralf Schumacher sprach im Anschluss davon, dass Mick „seinen Weg zur rechten Zeit gefunden“ habe. Bleibt abzuwarten, ob das stimmt - und für ein drittes Jahr Formel 1 reicht.

Der Große Preis der Niederlande: Die Formel 1 live im Free-TV

Genau vier Rennen dieser Saison werden live im Free-TV bei RTL übertragen. Eines davon: der Große Preis der Niederlande. Das Rennen in Zandvoort startet am Sonntag, den 4. September, um 15 Uhr. Die Übertragung beginnt schon um 14 Uhr. Florian König übernimmt wie gewohnt die Moderation, unterstützt von Reporter Kai Ebel sowie den Kommentatoren Heiko Wasser und Christian Danner.

Formel 1 in Zandvoort: Wo wird das Qualifying gezeigt?

Die Freien Trainings und das Qualifying hingegen werden nicht von RTL, sondern von Sky übertragen. Hierfür brauchen Formel-1-Fans ein gültiges Sky-Abo. Auf Sky Sport F1 werden alle Sessions von den Freien Trainings und dem Qualifying live gezeigt.

Wer überträgt die Formel 1 aus Zandvoort live im Stream?

Sky-Kunden haben den Vorteil, ohne zusätzliche Kosten auf die Apps und Streams von Sky Go zuzugreifen. Dort können auch die Inhalte des Senders Sky Sport F1 parallel zur TV-Sendung live gestreamt werden. Wer kein gültiges Abonnement abgeschlossen hat, hat die Option, ein kostenpflichtiges Abo bei dem Sky-Streamingdienst WOW abzuschließen. Dort kann die Formel 1 als Paket gebucht werden und je nach Preis monatlich oder jährlich gekündigt werden.

Das Rennen in Zandvoort kann ebenfalls im Stream geschaut werden. Bei RTL+ wird die Formel live übertragen. Der Stream ist jedoch kostenpflichtig.

Datum Uhrzeit (MESZ) Session TV Live-Stream 02.09.2022 14.00 Uhr 1. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, WOW 02.09.2022 17.00 Uhr 2. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, WOW 03.09.2022 13.00 Uhr 3. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, WOW 03.09.2022 16.00 Uhr Qualifying Sky Sport F1 Sky Go, WOW 04.09.2022 15.00 Uhr Rennen RTL RTL+

Formel 1 mit dem Großen Preis der Niederlande im Live-Ticker auf tz.de

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, das Rennen live zu sehen, können Sie alternativ den Live-Ticker auf tz.de nutzen. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. (nc)