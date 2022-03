Formel 1: Teams zoffen sich vor Saisonstart in Bahrain

Der Formel-1-Zirkus nimmt Fahrt auf - und testet vor Beginn der neuen Saison, wie hier in Barcelona. © LLUIS GENE / AFP

In Bahrain testet die Formel 1 kurz vor dem Saisonstart 2022 nochmal ihre neuen Autos. Es gibt jedoch ein Streitthema, das bei manchen Teams die Stimmung trübt. Abspecken oder nicht?

Barcelona/München - Noch einmal testet die Formel 1 ihre neuen Autos, bevor es dann richtig losgeht mit der neuen F1-Saison: Von Donnerstag bis Samstag werden die Boliden um den Kurs in Bahrain gejagt.

Besonders McLaren und Ferrari wirkten bei den ersten Tests in Barcelona stark, waren problemlos recht schnell und konnten viele Kilometer absolvieren. Zwei Ställe also, die zuletzt hinter Mercedes und Red Bull eher in die zweite Reihe gerückt waren. Ex-Weltmeister Sebastian Vettel scheint angekommen im neuen Rennstall Aston Martin, um Mick Schumacher und sein Haas-Team dürfte es nach dem Wirbel um den russischen Sponsor zuletzt wieder ruhiger werden. Der Sponsor ist ab vom Auto.

Formel 1: Gewicht der Autos ein Streit-Thema - McLaren und Alfa Romeo gegen den Rest

Das größte Streitthema ist aber ohnehin ein anderes: das Gewicht der Autos, das in dieser Saison auf 795 Kilogramm plus Fahrer festgelegt wurde. Acht Teams stellten nun einen Antrag bei der Automobilbehörde FIA, das Mindestgewicht auf 800 Kilogramm anzuheben. Nur McLaren und Alfa Romeo sind dagegen. Sie behaupten, die anderen Teams hätten einfach zu schwere Autos gebaut und wollten jetzt ihren Fehler mit Änderung des Reglements korrigieren. Dabei wäre das Reglement für die Saison 2022 seit Monaten bekannt gewesen.

Warum streiten sich die Teams aber überhaupt um fünf Kilogramm? Die entsprechen im Durchschnitt einem Verlust von 0,3 Sekunden pro Runde. McLaren und Alfa Romeo, die das Mindestgewicht in der Konstruktion ihrer Autos berücksichtigt haben, haben keine Lust, jetzt ihren Gewichtsvorteil aufzugeben.



Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko (78) bestätigt der tz den Antrag: „Es gibt im Moment noch Streit. Was uns betrifft: Es stimmt, dass wir bei den ersten Tests in Barcelona übergewichtig unterwegs waren. Aber wir werden schon beim nächsten Test und zum Saisonauftakt in Bahrain mit neuen, leichteren Teilen fahren. Trotzdem schließen wir uns dem Antrag an, weil die Mehrheit der Teams es so will.“ Eine Entscheidung wird innerhalb der nächsten zehn Tage erwartet.