Formel 1 in Barcelona: Vips, de Vries und Kubica dürfen testen

Der Red Bull Junior Juri Vips © IMAGO/Eibner/Memmler

Juri Vips, Nick de Vries und Robert Kubica bekommen beim freien Training in Barcelona die Chance in einem Formel-1-Boliden zu fahren.

Barcelona - Die Rennfahrer Juri Vips (21) und Nick de Vries (27) bekommen in Spanien eine Chance im Formel-1-Cockpit. Während der Este Vips am Freitag im ersten Freien Training vor dem Grand Prix im Norden Barcelonas den Red Bull des Mexikaners Sergio Perez steuern darf, bekommt der Niederländer de Vries 60 Minuten Einsatzzeit im Williams von Alexander Albon aus London. Das verkündeten die beiden Rennställe in Katalonien.

Vips ist noch ein ganz junges Talent, de Vries konnte 2020/2021 für Mercedes bereits den Titel in der vollelektrischen Rennserie Formel E gewinnen. Er gilt bei Williams als möglicher Kandidat für einen Stammplatz ab der kommenden Saison.

Auch Robert Kubica kehrt am Freitag hinter das Formel-1-Lenkrad zurück. Der 37-jährige Pole soll im Alfa Romeo Daten sammeln und dem Team mit seiner Erfahrung wichtige Rückmeldungen zum Auto geben. Kubica, der zuletzt 2019 Stammfahrer bei Williams war, übernimmt den Wagen den Chinesen Guanyu Zhou.

Die Rennställe dürfen in den ersten Trainingseinheiten laut Reglement zusätzlich Fahrer testen. Genau wie Perez und Albon wird auch Zhou ab der zweiten freien Trainingseinheit für den Rest des Rennwochenendes wieder fahren. Der sechste Saisonlauf auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya findet am Sonntag statt. (dpa)