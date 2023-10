Ehemaliger Formel-1-Boss Ecclestone zahlt eine dreiviertel Milliarde und umgeht Gefängnisstrafe

Von: Stefan Schmid

Bernie Ecclestone wird wegen Steuerhinterziehung schuldig gesprochen. Ins Gefängnis muss der ehemalige Boss der Formel 1 nach seiner Kehrtwende aber nicht.

London – Schon im Juli 2022 wurde Bernie Ecclestone unter dem Vorwurf der Steuerhinterziehung angeklagt. Der mittlerweile 92-Jährige soll dem Fiskus mehrere hundert Millionen Pfund verschwiegen haben. Lange Zeit beharrte der Ex-Formel-1-Boss in dem Fall darauf, nicht schuldig zu sein. Nun folgte das überraschende Schuldeingeständnis inklusive ebenso überraschender Urteilsverkündung.

Bernie Ecclestone Geboren: 28. Oktober 1930 (92 Jahre) in Saint Peter, Vereinigtes Königreich Vermögen: 2,76 Milliarden Euro (Quelle: Forbes) Ehemalige Funktion: Geschäftsführer Formula One Group

Milde Strafe für Ecclestone aufgrund millionenschweren Vergleichs

Diese Nachricht wurde nicht so erwartet. Am 12. Oktober 2023 hat Bernie Ecclestone vor dem Londoner Southwark Crown Court gestanden, einen 460 Millionen Euro schweren Treuhandfonds in Singapur den britischen Steuerbehörden nicht entsprechend angezeigt zu haben. Die Folge für den Engländer: 17 Monate auf Bewährung.

Zustande gekommen soll das äußerst milde Urteil – im Vorfeld wurden bis zu zehn Jahre Freiheitsentzug kolportiert – unter anderem durch einen zivilrechtlichen Vergleich gekommen sein. Ecclestone soll mit den Steuerbehörden einen 650 Millionen Pfund (755 Millionen Euro) schweren Deal vereinbart haben.

Bernie Ecclestone nach einer Verhandlungsrunde im April 2023 vor dem Southwark Crown Court. © ZUMA Wire/IMAGO

Ankläger erkennen keine betrügerische Absicht bei Ecclestone

Neben dem Vergleich sollen außerdem selbst die Ankläger zu dem Schluss gekommen, Ecclestone habe aus Unwissen und nicht in betrügerischer Absicht gehandelt. Wiederholten Verneinungen, zum ersten Mal bereits im Juli 2015 vorgetragen, auf die Frage, ob er Gelder im Ausland besitze, zum Trotz. Auch während der seit dem August 2022 laufenden Verhandlungen beteuerte Ecclestone immer wieder seine Unschuld.

Staatsanwalt Richard Wright KC gab zu Protokoll, dass Ecclestone sich nicht ganz im Klaren darüber gewesen sei, „wie das Eigentum an den betreffenden Konten strukturiert war“. Deshalb habe er nicht gewusst, „ob für die über die Konten abgewickelten Beträge Steuern, Zinsen oder Strafen anfallen“.

Nicht die erste Millionenzahlung des skandalumwitterten Ecclestone

Der nun zu Ende gegangene Prozess war nicht Ecclestones erstes Mal vor einem Gericht. Schon 2014 stand er vor einem deutschen Gericht, auch dort konnte er dem Gröbsten entgehen. Das Verfahren wegen Bestechung und Anstiftung zur Untreue wurde zur damaligen Zeit gegen eine Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 100 Millionen Dollar (95 Millionen Euro) eingestellt. In der Folge blieb Ecclestone bis zum Januar 2017 der mächtigste Mann in der Formel 1.

Aber auch abseits der Justiz sorgte Ecclestone immer wieder für Schlagzeilen. So verglich er 2009 in einem Interview damalige Politiker mit Adolf Hitler, dem er wiederum attestierte, gar kein richtiger Diktator gewesen zu sein. Auch im Zuge des Einmarschs Russlands in die Ukraine meldete sich der Engländer zu Wort, als er Wladimir Putin einen „ehrenwerten Mann“ bezeichnete. (sch/sid)