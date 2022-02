Formel 1-Hammer! Zukunft von Top-Talent geklärt - „Hier möchte ich die WM gewinnen“

Von: Marco Blanco-Ucles

Erfreuliche Nachrichten für alle McLaren-Fans: Der Traditions-Rennstall hat den Vertrag mit Top-Talent Lando Norris vorzeitig bis Ende 2025 verlängert.

Woking - Kampfansage an die Konkurrenz: McLaren hat die Weichen für die Zukunft gestellt und den Vertrag mit Top-Talent Lando Norris bis Ende 2025 verlängert. Das gab der Traditions-Rennstall der Formel 1 am Mittwoch bekannt. Es ist bereits die zweite Vertragsverlängerung des 22-Jährigen in kürzester Zeit. Erst 2021 war sein Arbeitspapier bis Ende 2023 verlängert worden, nun also sogar nochmals zwei Jahre länger.

McLaren erhofft sich zukünftig viel von Norris, wie Teamchef Andreas Seidl betont: „Die Verlängerung zeigt unser Vertrauen in Landos Talent. Es ist auch ein starkes Zeichen für Landos großes Vertrauen in unser Team und unseren Weg hin zum Kampf um die Weltmeisterschaft. Wir sind immer noch auf unserer Reise, um wieder vorne mitzufahren, und Lando besetzt dabei eine Schlüsselposition.“

Hier möchte ich in den kommenden Jahren Rennen und die Weltmeisterschaft gewinnen.

Den in der Vergangenheit enteilten Rennställen Red Bull und Mercedes, die vor dem Saisonstart Rückschläge einstecken mussten, möchte McLaren wenn möglich bereits in der kommenden Saison, in der es eine gravierende Regeländerung geben wird, auf die Pelle rücken. Die Wettbewerbsfähigkeit mit der absoluten Weltspitze war für den jungen Briten auch das Hauptkriterium für die Vertragsverlängerung, wie er betont: „Bei diesem Team möchte ich sein. Hier möchte ich in den kommenden Jahren Rennen und die Weltmeisterschaft gewinnen.“

Schon in der vergangenen Saison bewies Norris, den Hamiltons und Verstappens dieser Welt gefährlich werden zu können. Rang sechs im Gesamtklassement, dazu vier Podestplätze. So nah dran wie beim Grand Prix in Russland war der 22-Jährige seinem ersten Sieg nie zuvor in seiner Karriere. Norris führte lange Zeit, ehe McLaren im starken Regen von Sotschi die Kontrolle verlor. Statt dem erhofften Premieren-Triumph musste sich der Brite mit Rang sieben begnügen.

Formel 1: Lando Norris feierte bereits fünf Podestplätze in jungen Jahren

Trotz seines jungen Alters ist Norris inzwischen keineswegs mehr ein unerfahrener Pilot. 2019 war er in Australien erstmals zum Einsatz gekommen, es folgten 59 weitere Grand Prixs in der Königsklasse des Motorsports. Fünfmal stand er bereits auf dem Podest - einmal als Zweiter, viermal als Dritter des Klassements. Ein Qualitätsmerkmal des 22-Jährigen: Er punktete bereits in seinen ersten Formel-1-Jahren konstant, in 44 von 60 Rennen. Nun soll bei der nächste Schritt folgen - die Konkurrenz wird gewarnt sein. (mbu)