Formel-1-Fahrer Nyck de Vries im Überblick - Karriere und Privates

Von: Simon Jacob

Rookie Nyck de Vries saß in der Formel-1-Saison 2023 zehnmal im Cockpit von Alpha Tauri. Danach ersetzte ihn Daniel Ricciardo.

München – Nyck de Vries Karriere in der Formel 1 hat ein vorläufiges Ende gefunden. Seinen Platz im Team Alpha Tauri übernahm vor dem Großen Preis von Ungarn der ehemalige Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo. De Vries enttäuschte in den ersten zehn Rennen der laufenden Saison. In keinem fuhr der Niederländer in die Punkte und belegte gemeinsam mit Logan Sargeant (ebenfalls 0 Punkte) den letzten Platz der Fahrerwertung. Sein bestes Ergebnis erzielte der 28-Jährige beim Großen Preis von Monaco, als er als Zwölfter die Ziellinie überquerte.

Name Nyck de Vries Nationalität Niederlande Alter 28 Jahre Größe 1,67 Meter Bestes Rennergebnis 9. Platz beim Großen Preis von Italien 2022 Freundin Eva Bruggenwirth Eltern Naomi Hesseling, Hendrik Jan de Vries

Nyck de Vries Weg in die Formel 1

Hendrik Johannes Nicasius „Nyck“ de Vries wurde am 6. Februar 1995 im niederländischen Sneek geboren. Von klein auf begeisterte er sich für den Motorsport. 2010 gewann er im Alter von 15 Jahren zum ersten Mal die Kart-Weltmeisterschaft. 2011 wiederholte er seinen Erfolg, bevor er im darauffolgenden Jahr in den Formelsport wechselte. Dort feierte er seine größten Erfolge mit dem Gewinn der Formel-2-Meisterschaft (2019) und dem Weltmeistertitel in der Formel E in der Saison 2020/21.

Nyck de Vries ging in der Formel-1-Saison 2023 zehnmal für das Team Alpha Tauri an den Start, bevor er durch Daniel Ricciardo ersetzt wurde. © ABACAPRESS/Imago

Seine ersten Schritte in der Formel 1 tat de Vries in der Saison 2022 als Freitagsfahrer. Für Williams, Mercedes und Aston Martin startete er an drei Rennwochenenden im ersten freien Training in. Sein Renn-Debüt gab der Holländer am 10. September 2022. Kurzfristig berief ihn Williams für den erkrankten Alexander Albion an den Start. De Vries beendete das Rennen auf dem neunten Platz und wurde für diese Leistung von den Fans zum Fahrer des Tages gewählt.

Nyck de Vries Ergebnisse in der Formel-1-Saison 2023

Vor der Saison 2023 übernahm Nyck de Vries das Alpha-Tauri-Cockpit von Pierre Gasly, der zu Alpine wechselte. An die Vorstellung bei seinem Formel-1-Debüt aus dem Vorjahr konnte der 28-Jährige aber in keinem der zehn Rennen anknüpfen. Nicht einmal fuhr er unter die Top 10 und sammelte somit auch keine Punkte für die Fahrerwertung. Sein bestes Ergebnis erzielte er als Zwölfter beim Großen Preis von Monaco. Die letzten drei Rennen vor seiner Entlassung beendete er zweimal auf dem 17. und einmal auf dem 18. Platz.

Seychelle de Vries datet Formel-1-Fahrer

Nyck de Vries ist der Sohn von Naomi Hesseling und Hendrik Jan de Vries und hat eine Schwester, Seychelle de Vries. Wie die „The Sun“ berichtete, war diese 2020 mit Mercedes-Pilot George Russell zusammen. Bereits 2016 soll sie den heute amtierenden Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gedatet haben. Nyck de Vries ist mit Eva Bruggenwirth zusammen. Das Paar ist nicht verheiratet. (Simon Jacob)