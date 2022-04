Formel 1: Hamilton und Verstappen begrüßen Pläne von Audi und Porsche

Formel 1: Hamilton und Verstappen begrüßen Pläne von Audi und Porsche © Alessio De Marco/IMAGO

Rekordweltmeister Lewis Hamilton und der aktuelle Champion Max Verstappen sind begeistern von den Formel-1-Pläne von Audi und Porsche.

Melbourne - «Es ist großartig, dass wir neue Hersteller in unserem Sport bekommen. Es ist großartig, dass wir uns weiterentwickeln. Wir heißen sie willkommen», sagte Mercedes-Star Hamilton am Freitag bei einer Pressekonferenz im australischen Melbourne. Red-Bull-Fahrer Verstappen ergänzte: «Es ist sehr aufregend und wichtig für die Formel 1. Wir haben zehn großartige Teams, aber es ist toll, noch so große Marken dahinter zu haben. Ich freue mich auf die Zukunft.»

Vorstand und Aufsichtsrat der Volkswagen AG, der Porsche AG und der Audi AG hatten am Donnerstag «Planungen der beiden Konzernmarken für einen eventuellen Einstieg in die Formel 1» bestätigt. Dies teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Audi habe «grundsätzlich die Möglichkeit, 2026 in die Königsklasse des Motorsports einzusteigen», um dort «Vorsprung durch Technik» zu demonstrieren», teilte der Autohersteller der Deutschen Presse-Agentur mit. Eine Entscheidung für einen Einstieg sei aber noch nicht gefallen, man befinde sich «in der finalen Phase der Bewertung».

«Es sind großartige Neuigkeiten. Das macht es noch spannender, sie sind mehr als willkommen», sagte der finnische Fahrer Valtteri Bottas, der seit diesem Jahr für Alfa Romeo fährt. Schon seit Monaten werden die VW-Konzerntöchter Audi und Porsche mit einem Formel-1-Einstieg in Verbindung gebracht. In Vorgespräche über das künftige Reglement waren Delegationen schon eingebunden. Die Formel 1 will interessierten Herstellern mit einem Regelkompromiss entgegenkommen. Ab 2026 sollen die Hybrid-Motoren mit 100 Prozent nachhaltigem Kraftstoff betrieben werden. Der Verbrenner im Aggregat soll nur noch 50 Prozent der Leistung beitragen, der Rest ist elektrisch. Das passt zur künftigen Ausrichtung der Auto-Branche.

Formel 1: Verspäteter Start «ein Nachteil» für Vettel

Nach seiner überstandenen Coronavirus-Infektion sieht Sebastian Vettel seinen verspäteten Formel-1-Saisonstart als besondere Herausforderung. «Es ist ein Nachteil, die ersten beiden Rennen nicht mitgemacht zu haben», sagte der 34-Jährige bei einer Pressekonferenz am Freitag in Melbourne. In Australien steht für den Heppenheimer an diesem Sonntag (7.00 Uhr MESZ/Sky) sein erstes Rennen in diesem Jahr an, nachdem er infolge seines positiven Tests in Bahrain und Saudi-Arabien nicht antreten durfte. «Mir geht es gut, besser als vor ein paar Wochen», sagte Vettel im Fahrerlager. Es sei für ihn «komisch» gewesen, die ersten Saisonläufe nur von außen zu beobachten. «Ich war Teil der Meetings und Briefings. Ich habe versucht, das Beste daraus zu machen», sagte der viermalige Weltmeister und lobte seinen Ersatzmann Nico Hülkenberg, der ganz kurzfristig einsprang. «Nico hat das sehr gut gemacht ohne jegliche Vorbereitung», sagte Vettel über seinen erfahrenen Landsmann.

Dreimal schon konnte Vettel in der Vergangenheit in Melbourne gewinnen, im derzeit noch schwachen Aston Martin wird das an diesem Wochenende nicht möglich sein. «Das wäre etwas schwierig», sagte der Hesse und ergänzte: «Wir sind im Moment nicht da, wo wir wollen.» Das Team aus England habe «viel Arbeit» vor sich: «Wir wollen hier mehr über unsere Probleme herausfinden. Ich habe die Strecke hier immer gemocht und freue mich darauf, wieder ins Auto zu steigen.» Traditionell gibt Vettel seinem Dienstfahrzeug einen eigenen Namen. Das ist in diesem Jahr allerdings noch nicht passiert. Dafür müsse der Wagen erst noch etwas schneller fahren, scherzte Vettel und sagte dann ernster: «Wir brauchen ein bisschen mehr Zeit als sonst.» (dpa)