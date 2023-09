Formel 1 in Monza: Wo läuft der Große Preis von Italien live im TV und Stream?

Von: Lina Krull

Teilen

Am kommenden Wochenende macht die Formel 1 in Monza Halt. Hier erfahren Sie, wo das letzte Rennen auf europäischem Grund live im TV und Stream übertragen wird.

Monza – Im Königlichen Park von Monza wird es am Wochenende wieder spannend: Die Formel 1 ist im Autodromo Nazionale di Monza zu Gast. Eine Woche nach dem überzeugenden Sieg beim Großen Preis der Niederlande will Max Verstappen (Red Bull) seine Führung im Gesamtklassement weiter ausbauen. Neben Teamkollege und Dauerkonkurrent Sergio Pérez möchte auch Charles Leclerc in Heimrennen des Ferrari-Stalls ein Wörtchen mitreden.

Großer Preis von Italien Länge: 5,793 km Runden: 53 Distanz: 306,720 km

Großer Preis von Italien: Wer überträgt das Rennen aus Monza live im TV und Stream?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt den Italien GP live auf dem Kanal Sky Sport F1 im TV, der Stream ist mittels Sky Go zu erreichen. Alternativ können Formel-1-Fans ein kostenpflichtiges Abonnement bei dem Sky-Streamingdienst WOW abschließen, um Zugang zu Übertragungen der Rennserie zu erhalten. Der zusätzliche Kauf der Formel 1 als Paket ist bei dem Dienst jedoch obligatorisch. Die Kosten für das Sport-Abo belaufen sich im Jahresabo auf 24,99 Euro pro Monat. Die Möglichkeit, monatlich zu kündigen, besteht beim Abo-Modell von 29,99 Euro pro Monat.

Datum Uhrzeit (MESZ) Session TV Livestream 01.09.2023 13.30 Uhr 1. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, WOW 01.09.2023 17 Uhr 2. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, WOW 02.09.2023 12.30 Uhr 3. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, WOW 02.09.2023 16 Uhr Qualifying Sky Sport F1 Sky Go, WOW 03.09.2023 15 Uhr Rennen Sky Sport F1 Sky Go, WOW

Top-Favorit Verstappen auf Rekordkurs – Kann Ferrari mithalten?

Im „Temple of Speed“ in Monza könnte Max Verstappen seine klare Dominanz in diesem Jahr weiter verdeutlichen. Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs mit einem Vollgasanteil von 80 Prozent könnte der 25-Jährige den zehnten Sieg in Folge holen – und wäre damit alleiniger Rekordhalter. Der Große Preis von Italien hat schon viele Geschichten geschrieben, Tragödien um Alberto Ascari und Jochen Rindt waren auch dabei. Verstappen könnte hingegen für einen echten Glücksrausch beim italienischen Klassiker sorgen.

Zahlreiche Konkurrenten wollen den amtierenden Weltmeister am Gewinnen hindern. Red-Bull-Pilot Pérez schielt nach dem vierten Platz beim Großen Preis der Niederlande auf einen Podestplatz, während Leclerc (Ferrari) nach der Oranje-Enttäuschung auf bessere Zeiten hofft. Beim Qualifying in Zandvoort schied er wegen eines Crashes aus. Optimistisch blickt der Traditionsrennstall auf das Spektakel in Italien.

Möchte in Monza am Sonntag wieder ganz oben stehen: Zweifacher Weltmeister und Gesamtführender Max Verstappen © IMAGO/F1 Grand Prix of Italy

„Hochs sehr hoch und die Tiefs sehr tief“ – Ferrari-Teamchef in Erklärungsnot

Die aktuell durchwachsene Situation bei der Scuderia geht nicht spurlos am Team vorbei. Nach 15 von 24 gefahrenen Rennen liegen sie nur auf Rang vier in der Teamwertung. „Wir sind nicht in der einfachsten Situation“, räumte Leclerc ein, was nicht zuletzt an dem aerodynamisch missratenen Wagen liegt. „In Monza kann aber alles passieren, die letzten Jahre haben gezeigt, dass nicht immer das schnellste Auto gewinnt.“

Neu-Teamchef Frédéric Vasseur sucht indessen nach Erklärungen: „Wie in jedem Rennteam gibt es Höhen und Tiefen. Ich denke, bei Ferrari sind die Hochs sehr hoch und die Tiefs sehr tief“, sagte der Franzose und erklärte weiter: „Meine Aufgabe ist es, in Monza das beste Ergebnis zu erzielen. Dazu muss ich alle beruhigen. Ich muss nicht auf die Bühne gehen und Karaoke singen.“ Hoffnungen macht sich das Team vor allem wegen des Heimspiels, denn „die Streckencharakteristik ist näher an der von Spa als an der von Zandvoort und Budapest, also sollten wir hier konkurrenzfähiger sein“, erläuterte Pilot Leclerc. Auch das Mercedes-Team kämpft aktuell gegen schlechte Resultate. Die Zukunft von Weltmeister Lewis Hamilton wurde vor Monza jedoch schon geklärt. (likr/dpa)