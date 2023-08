Formel-1-Rennstall fällt mitten in der Saison in sich zusammen

Von: Marius Epp

Riesen-Personalbeben in der Formel 1: Bei Alpine müssen gleich drei Bosse gehen. Dem Rennstall steht ein radikaler Umbruch mitten in der Saison bevor.

Enstone – Die Formel-1-Welt staunt nicht schlecht über das Spektakel, das Alpine momentan bietet. Die Leistungen auf der Strecke sind dabei wahrlich nicht gemeint – die sind nämlich momentan äußerst bescheiden. Vielmehr geht es um das Personalbeben, das den französischen Rennstall und seine Fans in Atem hält.

Alpine F1 Team Fahrer: Pierre Gasly, Esteban Ocon Größte Erfolge: Fahrer-WM 2005 und 2006 (Fernando Alonso)

Formel-1-Rennstall fällt mitten in der Saison in sich zusammen

Ins Rollen brachte das Chaos die Entlassung von CEO Laurent Rossi vor anderthalb Wochen. Eine Woche später mussten mit Teamchef Otmar Szafnauer und Sportdirektor Alan Permane gleich zwei Entscheidungsträger gehen. Ein Knall mitten in der Saison, der das gesamte Paddock erstaunt.

„Ich liebe dieses Team, und ich bin traurig und betrübt, es in seinem derzeitigen Zustand zu sehen“, beschrieb Formel-1-Legende Alain Prost die Situation. Er fuhr selbst drei Jahre für das Renault-Team, das 2020 in Alpine umbenannt wurde. Mit der ziemlich stillosen Trennung von Szafnauer und Permane mitten im Tagesgeschäft des Belgien-Grand-Prix löste das Team ein unwürdiges Schauspiel aus, an dem Szafnauer selbst sich dann auch beteiligte.

Szafnauer: „Man kann nicht neun Frauen schwängern und hoffen, dass man in einem Monat Vater wird“

Die Ungeduld seiner Vorgesetzten trieb den jovialen 58-Jährigen zu einem etwas zweifelhaften Vergleich. „Man kann nicht neun Frauen schwängern und hoffen, dass man in einem Monat Vater wird“, sagte Szafnauer bei Sky.

Der Wandel zu einem Siegerteam brauche Zeit, anderswo abgeworbenes Top-Personal sei frühestens für 2024 zu bekommen. „Man kann diesen Prozess nicht beschleunigen“, mahnte Szafnauer. Die Entdeckung der Langsamkeit aber ist in der Formel 1 nicht mehrheitsfähig.

Abmarsch: Otmar Szafnauer und Alpine gehen getrennte Wege. © Pro Shots / Imago

Alpine-Chaos in der Formel 1: Bruno Famin ersetzt Otmar Szafnauer

Szafnauer, erst seit 18 Monaten im Amt und davor bei Aston Martin aktiv, wird interimsweise von Bruno Famin ersetzt. Für den Briten Permane, der 34 Jahre in verschiedenen Position für Alpine aktiv war, rückt Julian Rouse auf. Das Abrutschen auf Platz sechs in der für die Geldverteilung entscheidenden Teamwertung nach Rang vier im Vorjahr und die Häufung von Pannen, Patzern und Unfällen war der Konzernspitze offenbar zu viel. Ob nach dem Radikalschlag plötzlich alles besser läuft, bleibt abzuwarten. Währenddessen dominiert Max Verstappen die Formel 1 weiter nach Belieben. (epp/dpa)