Sucht Mercedes bereits einen Hamilton-Ersatz? Ferrari-Star auf dem „Radar“

Von: Christian Németh

Teilen

Am Ende der aktuellen Formel 1-Saison läuft der Vertrag von Lewis Hamilton bei Mercedes aus. Scheinbar hat der Rennstall bereits einen möglichen Nachfolger im Auge.

Baku/Stuttgart - Endet im Sommer die Beziehung zwischen dem siebenfachen Formel 1-Weltmeister und seinem Arbeitgeber Mercedes? Am Rande des „Großen Preises“ von Aserbaidschan am vergangenen Wochenende jedenfalls hat Mercedes-Teamchef Toto Wolff bekundet, einen aktuellen Ferrari-Piloten auf dem „Radar“ zu haben.

Charles Leclerc Geboren am 16. Oktober 1997 in Monte Carlo Formel 1-Stationen: Sauber (2018), Ferrari (seit 2019) WM-Bilanz: 106 Starts, 19 Poles, 5 Siege

Kommt Ferrari-Star Charles Leclerc für Lewis Hamilton zu Mercedes?

Zuletzt schwappten immer mal wieder Gerüchte über einen Wechsel von Charles Leclerc zu Mercedes auf. Auch wenn Ferrari-Chef Fred Vasseur deren Wahrheitsgehalt unlängst dementierte, sprechen die jüngsten Ausführungen von Toto Wolff eine etwas andere Sprache. „Charles ist ein super Typ und für die langfristige Zukunft jemand, den man auf dem Radar haben muss, aber nicht kurz- oder mittelfristig“, äußert sich der Mercedes-Motorsportchef beim Sportsender Sky.

Einen konkreten inhaltlichen Austausch, machte Wolff kürzlich aber ebenfalls klar, habe es mit dem 25-jährigen Leclerc noch nicht gegeben. „Ich habe nicht ein einziges Gespräch mit dem Charles geführt, außer am Flughafen diskutiert, ob wir jetzt zum Starbucks gehen oder nicht“, so Toto Wolff Ende April, gleichfalls auf Sky. Zudem ergänzte der Österreicher, der sich grundsätzlich mit der Zusammenarbeit mit Hamilton zufrieden zeigte, damals: „Ich weiß nicht, wo die Gerüchte herkommen und ob das einer streut.“

Hat Mercedes-Chef Toto Wolff bereits den ultimativen Hamilton-Nachfolger im Visier? © IMAGO / PanoramiC

Mercedes-Engagement von Leclerc eher perspektivisch

Zwar läuft der Vertrag von dem 38 Jahre alten Hamilton nach der laufenden Saison aus. Sowohl der Brite als auch Mercedes hatten in jüngster Vergangenheit allerdings bekundet, grundsätzlich miteinander weiterarbeiten zu wollen, auch wenn in dieser Sache noch kein Vollzug gemeldet werden konnte. Außerdem steht neben dem zweiten Mercedes-Stammfahrer George Russell auch noch Reservefahrer Mick Schumacher unter Vertrag. „Und der ist auch gar nicht schlecht“, betonte Wolff in Baku gegenüber den Sky-Reportern.

Charles Leclercs Vertrag bei Ferrari läuft derweil erst 2024 aus. Laut Sky möchte der aktuelle Rangsechste in der WM-Wertung in jedem Fall bei der Scuderia – einen zukünftigen Wechsel zu Mercedes schloss er aber auch nicht aus. Kürzlich erklärte Vizeweltmeister Charles Leclerc, dass er wenig Hoffnung habe, in absehbarer Zeit wieder in den Formel-1-Titelkampf eingreifen.