Formel 1 verlängert Vertrag mit Red Bull Ring in Spielberg

Die Formel 1 hat den Vertrag mit dem Red Bull Ring in Spielberg verlängert. © Sem Van Der Wal/ANP/dpa

Das Formel-1-Weltmeister-Team Red Bull darf sich noch einige weitere Jahre auf das Heimrennen des österreichischen Rennstalls in der Steiermark freuen.

Spielberg - Der Vertrag zwischen der Motorsport-Königsklasse und dem Red Bull Ring in Spielberg wurde um weitere vier Jahre von 2024 bis einschließlich 2027 verlängert. Das gaben die Formel 1 und der Kurs in Österreich bekannt.

Seit 2014 ist der Red Bull Ring wieder fest im Kalender verankert. Im vergangenen Jahr kamen offiziellen Angaben zufolge über 300 00 Zuschauerinnen und Zuschauer zum Großen Preis von Österreich. In dieser Saison werden Weltmeister Max Verstappen von Red Bull und seine Widersacher am 2. Juli beim Grand Prix in Spielberg antreten. dpa