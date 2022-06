Formel 1 live: Wer zeigt das Rennen aus Baku heute im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Teilen

Die Formel 1 macht Halt in Baku - wo läuft das Rennen im TV und Stream? © Photo4/Lapresse/picture alliance/dpa/Lapresse via ZUMA Press

Nach Monaco steht für die Formel 1 das nächste Stadtrennen an. Wer den Großen Preis aus Baku heute live im TV und Stream überträgt, erfahren Sie hier.

Baku ‒ Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet, der amtierende Weltmeister ist erneut an der Spitze und das zwischenzeitliche Hoch von Ferrari wurde in den vergangenen Rennen nicht verlängert. Erneut wird die Gesamtwertung der Formel 1 von Max Verstappen angeführt, der sich an Charles Leclerc vorbei an die Spitze mauserte. Der Monegasse hatte zuletzt immer wieder mit Pech zu kämpfen und konnte seinen persönlichen „Monaco-Fluch“ nur bedingt beenden. Zwar beendete er diesmal tatsächlich das Rennen, verlor jedoch seine Führungsposition aufgrund einer roten Flagge.

Zuvor war es Mick Schumacher, der sein Auto nicht mehr kontrollieren konnte und den Haas an der Mauer in zwei Teile zerlegte. Für den deutschen Youngster, der weiterhin auf seinen ersten Punkt in der Königsklasse wartet, könnte es langsam eng werden. Wie lange Teamchef Günther Steiner noch geduldig bleibt, ist nicht mehr absehbar. Klar ist aber auch, dass Schumacher weiterhin von seinem Namen profitiert und nicht nur sportlichen Wert mitbringt, sondern auch viel Potenzial im Marketing-Bereich. So wurde nun spekuliert, Mick könne schon bald Sebastian Vettel im Aston Martin ersetzen. Die Bosse halten jedoch noch dagegen.

Rennen Großer Preis von Aserbaidschan Länge der Strecke 6.003 km Runden 51 Renn-Distanz 306.153 km

Formel 1 heute live: Daniel Ricciardo wackelt im McLaren

Wer außerdem stark unter Druck steht, ist McLaren-Pilot Daniel Ricciardo. Der Australier musste sich zuletzt harte Worte von Zac Brown anhören. Auch Teamchef Andreas Seidl meint, es sei Zeit für Ricciardo, endlich im Auto anzukommen und sich im Fahrerfeld nach vorne zu arbeiten. Im Vergleich mit Lando Norris fällt der 32-Jährige immer wieder deutlich ab. F1-Legende Alan Jones war nun der Meinung, der ehemalige Red-Bull-Fahrer sei „zu nett“. So könne man in einem solchen Wettbewerb nicht erfolgreich sein.

Vor allem in der Netflix-Serie „Drive to Survive“ fällt Ricciardo abseits der Rennstrecke immer wieder mit Späßen und einem breiten Lächeln auf den Lippen auf. Kein Wunder, dass er in Verbindung mit Lando Norris als echter Publikumsliebling gilt. Gut möglich, dass die Formel 1 in nächster Zeit häufiger bei Netflix zu sehen sein wird. Es wird spekuliert, der Streaming-Gigant denke darüber nach, sich für die Übertragungsrechte zu bewerben. Mit Liberty Media, der Eigentümergruppe der F1, stehe man aufgrund der erfolgreichen Doku sowieso in gutem Austausch.

Formel 1 live: Wer überträgt den Großen Preis von Aserbaidschan heute im TV?

In Deutschland ändert sich vorerst nichts an den Übertragungsrechten, Pay-TV-Sender Sky hat hier bis 2024 alle Zügel in der Hand. So werden das Rennen, die Freien Trainingseinheiten sowie das Qualifying exklusiv auf Sky Sport F1 zu sehen sein. Das nächste Rennen im Free-TV wird erst im Juli auf RTL gezeigt. Bis dahin ist also ein kostenpflichtiges Sky-Abo notwendig.

In Aserbaidschan wird Sky voraussichtlich mit der üblichen Crew an den Start gehen. In der Regel moderiert Peter Hardenacke vom Streckenrand gemeinsam mit den Experten Ralf Schumacher und Timo Glock. Reporterin Sandra Baumgartner ist für die Interviews zuständig und Sascha Roos kommentiert das Geschehen auf dem Stadtkurs.

Formel 1 heute live: Wer zeigt den GP von Baku heute im Stream?

Wer ohnehin schon Sky-Kunde ist und das Rennen nicht im TV schauen kann, kann alternativ auf den Streamingdienst Sky Go zurückgreifen. Dieser steht Abonnenten ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Alle anderen Fans haben sonst nur noch die Möglichkeit, das Rennen aus Baku auf Sky Ticket (der Streamingdienst läuft neuerdings unter dem Namen „Wow“) zu buchen. Das Abo kann monatlich und jährlich beendet werden, hat jedoch auch seinen Preis. Über die jeweiligen Apps kann der Große Preis aus Aserbaidschan auch auf Mobilgeräten oder Smart-TVs geschaut werden.

Datum Uhrzeit (MESZ) Session TV-Sender Live-Stream 10. Juni 2022 13.00 Uhr 1. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, Sky Ticket 10. Juni 2022 16.00 Uhr 2. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, Sky Ticket 11. Juni 2022 13.00 Uhr 3. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, Sky Ticket 11. Juni 2022 16.00 Uhr Qualifying Sky Sport F1 Sky Go, Sky Ticket 12. Juni 2022 13.00 Uhr Rennen Sky Sport F1 Sky Go, Sky Ticket

Formel 1: Das Rennen im Live-Ticker auf tz.de

Im Zweifel können Sie zusätzlich auf den Live-Ticker von tz.de vertrauen. Dort wird jede wichtige Szene des Rennens live mitgeschrieben, so bleiben Sie stets auf dem Laufenden.