Es wird eng für Schumacher-Teamkollegen Masepin - sein Vater zählt zu Putins Vertrautenkreis

Von: Christoph Gschoßmann

Nikita Masepin (r.) und Mick Schumacher könnten schon bald keine Teamkollegen mehr sein. © Jerry Andre/imago-images

Immer mehr Sportarten schließen russische Teilnehmer aus. In der Formel 1 wird es eng für Mick Schumachers Teamkollegen Nikita Masepin.

München - Der Weltverband FIA ließ Nikita Masepin (22) am Freitag ein Hintertürchen. Wenn er eine Verpflichtserklärung unterschreibt, darf der Russe weiter in der Königklasse starten. Demnach müsse er die Entscheidungen des Weltrats vom 1. März anerkennen, wo der russische Angriff auf die Ukraine verurteilt wurde. Zudem wäre es Masepin untersagt, russische Symbole in jeder Form zu verwenden. Und er dürfte sich nicht auf eine Weise äußern, die den Interessen der FIA widerspricht.

Doch nach tz-Informationen hat Haas ohnehin die Reißleine gezogen. Die US-Mannschaft wird sich von ihm trennen und verzichtet damit auch auf die geschätzten 40 Millionen Euro, die sein Vater Dmitri (53) bisher mit seinem russischen Chemiekonzern Uralkali zahlte.

Vater von Mazepin zählt zu Wladimir Putins Vertrautenkreis

Für Haas ist die Trennung eine logische Konsequenz der Ereignisse der letzten Tage: Die Formel 1 hat den Vertrag mit dem Promoter des GP Russland endgültig gekündigt. Silverstone untersagte Masepin den Start. Erschwerend zu Masepins Pass kommt hinzu, dass sein Vater zum Vertrautenkreis von Wladimir Putin zählt. Der Oligarch war erst im Januar wieder im Kreml zu sehen und hat es bisher verpasst, sich vom Despoten zu distanzieren. Die Verbindung hatte Masepin junior seine Karriere ermöglicht, jetzt beendet sie sein Formel-1-Intermezzo.

Neuer Titelsponsor könnte das Telekommunikationsunternehmen 1&1 werden. Die Deutschen sollen mit Rückzug gedroht haben, würde Haas sich nicht von Masepin und Uralkali trennen. Beim Test kommende Woche in Bahrain dürfte Testfahrer Pietro Fittipaldi (25) im Haas sitzen. Darauf deutet ein frischer Tweet des Teams mit einem Foto hin, auf dem Fittipaldi am Steuer des Haas in Bahrain zu sehen ist. In dem Fall würde die Haas-Fahrerpaarung zur namhaftesten in der Königsklasse. Denn Fittipaldi ist der Enkel von keinem Geringeren als Emerson Fittipaldi. Der Brasilianer (75) hat 1972 und 74 den WM-Titel in der Formel 1 geholt. Mick Schumachers Vater Michael gewann von 1994 bis 2004 sieben Mal die WM. rb