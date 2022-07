Frankreich-GP im Live-Ticker: Hitzeschlacht erwartet! Schumi Junior hofft auf Wunder-Hattrick

Von: Florian Schimak

Am Sonntag findet in Le Castellet der Große Preis von Frankreich statt. Mick Schumacher strebt nach dem Hattrick. Das Rennen im Live-Ticker.

Update vom 24. Juli, 13.34 Uhr: Charles Leclerc im Ferrari steht auf der Pole. Ein gutes Omen? Denn seit der Rückkehr von Le Castellet in den Rennkalender 2018 gewann immer der Pilot, der von Pole aus startete. Der Monegasse holte seine 16. Pole Position für die Scuderia, nur Niki Lauda und Michael Schumacher schafften dies öfter.

Startaufstellung beim Großen Preis von Frankreich

1. Leclerc 2. Verstappen 3. Perez 4. Hamilton 5. Norris 6. Russell 7. Alonso 8. Tsunoda 9. Sainz 10. Magnussen 11. Ricciardo 12. Ocon 13. Bottas 14. Vettel 15. Albon 16. Gasly 17. Stroll 18. Zhou 19. Schumacher 20. Latifi

München/Le Castellet - Am Sonntag wird‘s nicht nur in München heiß - auch im Süden Frankreichs. Dort findet der Große Preis von Frankreich in der Formel 1 statt. In Le Castellet will Mick Schumacher seinen Hattrick feiern. Platz acht in Silverstone und Sechster in Spielberg - da kann in Frankreich noch mehr gehen, oder?!

Großer Preis von Frankreich: Mick Schumacher hofft auf Hattrick

Die Voraussetzungen sind dieses Mal allerdings schwierig. Der Haas-Rennfahrer muss von Platz 19 loslegen, nachdem seine schnellste Runde in der Qualifikation gestrichen worden war. Er hatte die Strecke verlassen und sich so einen kleinen Vorteil verschafft. Die Rennleitung ahndete das am Samstag nachträglich. Sein Plan für den Grand Prix: „Dann müssen wir eben mehr überholen, das ist hier sicher möglich.“

Im Qualifying schnappte sich Charles Leclerc im Ferrari die Pole Position - vor Max Verstappen. Der Zweikampf in der WM dürfte in Frankreich seine Fortsetzung finden. 38 Punkte Vorsprung hat Verstappen auf Leclerc in der Gesamtwertung. Das klingt zwar noch recht viel, allerdings konnte der Niederländer im Red Bull die vergangenen beiden WM-Läufe schon nicht gewinnen.

An der Mittelmeerküste startet er hinter dem WM-Zweiten Leclerc und dürfte sich erneut einen engen Kampf mit dem Herausforderer liefern. Leclerc kommt mit viel Selbstbewusstsein, denn der Monegasse hatte zuletzt schon in Österreich gesiegt und so den Rückstand verkürzt.

Lewis Hamilton hofft bei Frankreich-GP auf Punkte

Insgeheim hatte Lewis Hamilton gehofft, in Frankreich eine gute Chance auf seinen ersten Saisonsieg zu haben. Danach sieht es aber nicht aus, Mercedes hat weiter zu viel Rückstand und die technischen Verbesserungen brachten nicht das erhoffte Ergebnis. Der 37 Jahre alte Brite Hamilton wurde bei der Zeitenjagd immerhin Vierter und landete vor Stallrivale George Russell (6.). Als sechster Fahrer überhaupt bestreitet Hamilton in Le Castellet den 300. WM-Lauf seiner langen und erfolgreichen Karriere. (smk/dpa)