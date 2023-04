Nachfolger steht schon fest: Formel-1-Teamchef macht nach 18 Jahren überraschend Schluss

Von: Antonio José Riether

Nach 18 Jahren in der Formel 1 hört Franz Tost auf. Nach dem Rücktritt des langjährigen AlphaTauri-Teamchefs übernimmt eine Doppelspitze das Kommando.

Faenza - Seit 2006 war er eines der prägenden Gesichter der Formel 1. Franz Tost war achtzehn Jahre lang in der Motorsportserie tätig, nun kündigte der 67-jährige Teamchef von AlphaTauri überraschend seinen Rücktritt an. Im Gegenzug stellt das Schwesternteam zwei neue Fachleute ein, die künftig eine Doppelspitze bilden könnten.

Franz Tost Geboren: 20. Januar 1956 in Trins, Tirol (Österreich) Alter: 67 Jahre Aktueller Posten: Teamchef von AlphaTauri Geplanter Rücktritt: Ende 2023

Formel 1: Franz Tost war seit 2006 AlphaTauri-Teamchef – nun hört er auf

Tost gab seinen Rücktritt im Vorfeld des vierten Grand Prix der laufenden Saison im Aserbaidschan bekannt, zum Ende des Jahres legt der Österreicher sein Amt nieder. In der Pressemitteilung von AlphaTauri bedankte er sich beim verstorbenen Red-Bull-Gründer, der ihm „die unglaubliche Möglichkeit gegeben hat, in den vergangenen 18 Jahren Teamchef zu sein“. Mit 67 Jahren sei es nun „an der Zeit, die Leitung abzugeben“, so Tost.

„Es war ein echtes Privileg, das Team über einen so langen Zeitraum zu leiten, und eine große Freude, mit so vielen motivierten und fähigen Menschen zusammenzuarbeiten, die meine Leidenschaft für die Formel 1 teilen“, wurde der Tiroler weiter zitiert. Über seine persönliche Zukunft schwieg der Sportmanager jedoch.

Franz Tost war lange Jahre lang das Gesicht von AlphaTauri. © imago/Thomas Fuessler

Red-Bull-Boss Mintzlaff über Franz Tost: „Nicht einfach, ihn zu ersetzen“

Die künftigen Personalentscheidungen von AlphaTauri stehen hingegen schon fest. „Es war nicht einfach, ihn zu ersetzen. Das hat zu einer Neudefinition der Managementstruktur des Teams geführt“, stellte der ehemalige Fußball-Manager und heutige Red-Bull-CEO Oliver Mintzlaff in der Pressemeldung des Rennstalls fest. Gleich zwei neue Kräfte schließen sich dem Schwesterteam des Weltmeister-Rennstalls Red Bull an.

Als nomineller Nachfolger stößt Laurent Mekies zu AlphaTauri, der Franzose war seit 2018 bei Ferrari tätig ist und hatte bis zuletzt den Posten des Sportdirektors inne. Außerdem verpflichtete das Formel-1-Team Tosts Landsmann Peter Bayer, der ehemals als Generalsekretär des Weltverbandes FIA tätig war. Während Mekies als Teamchef eingeplant ist, wird Bayer als Geschäftsführer bei zweitschwächsten Rennstall der vergangenen Saison installiert.

Unter Teamchef Franz Tost holte Sebastian Vettel seinen ersten Grand-Prix-Sieg

Für Tost endet möglicherweise eine lange Karriere im Motorsport. Der langjährige Teamchef war während seiner aktiven Zeit als Rennfahrer in der Formel Ford sowie in der Formel 3 unterwegs und holte 1983 die österreichische Formel-Ford-Meisterschaft.

Auch als Verantwortlicher von AlphaTauri feierte Tost zwar keine großen Erfolge, dennoch holte der Rennstall unter seiner Führung zwei Grand-Prix-Siege. Den ersten feierte der mittlerweile zurückgetretene Sebastian Vettel im Jahr 2008 in Monza, es war der erste Große Preis in der Karriere des späteren vierfachen Weltmeisters. Im Jahr 2020 machte es ihm Pierre Gasly beim Großen Preis von Italien 2020 nach und fuhr auf Platz eins. (ajr)