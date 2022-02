Formel 1: Fans in Sorge um Michael Schumacher - Zwei Monate Funkstille

Von: Marco Blanco-Ucles

Seit über zwei Monaten warten Fans auf Neuigkeiten auf dem Instagram-Kanal der Formel-1-Legende Michael Schumacher © IMAGO/Apress

Wie geht es Michael Schumacher? Seit seinem schweren Unfall 2013 ist es ruhig geworden um die Formel-1-Legende. Nun herrscht auch seit über zwei Monaten Funkstille auf seinem Instagram-Kanal.

Gland - Das Interesse der Motorsport-Fans an Michael Schumacher ist ungebrochen. Auf dem Instagram-Kanal der Formel-1-Legende werden die Menschen nach wie vor mit Posts versorgt - erstellt von seinem Management beziehungsweise seiner Familie. Etwas mehr als acht Jahre ist es inzwischen her, dass der Formel-1-Rekordweltmeister beim Skifahren in Frankreich schwer verunglückte. Seitdem ist es ruhig geworden um den heute 53-Jährigen.

Michael Schumacher würdigt Ende Dezember Dienste von Jean Todt

Informationen zu Schumis Gesundheitszustand gibt es auch bei Instagram eher selten. Vielmehr werden in den Posts alte Weggefährten gewürdigt oder an Momente aus Schumachers erfolgreichen Karriere erinnert. Doch nun herrscht seit über zwei Monaten Funkstille auf dem Account! Am 20. Dezember vergangenen Jahres wurde Jean Todt gewürdigt, der nach drei Amtsperioden als Präsident der FIA ausschied. „Wir sind stolz darauf, dich an unserer Seite zu haben, und wir sind stolz darauf, dir auch im nächsten Kapitel deines Lebens zur Seite zu stehen. Auf eine weitere gemeinsame Zeit. Liebe Grüße von der gesamten Familie Schumacher“, hieß es in dem Post.

Obwohl Schumacher die Beiträge in den sozialen Netzwerken nicht selbst erstellt, scheint das regelmäßige Erscheinen der Posts seine Fans ein Stück weit zu beruhigen. Seitdem nun nämlich seit neun Wochen keine neuen Beiträge hinzukamen, häufen sich unter dem Post über Todt die Fragen nach Schumachers Gesundheitszustand. „Wie geht es ihm heute?“, oder auch „Wir vermissen dich sehr, Michael“, schreiben die Fans täglich neue Kommentare unter den Beitrag. Die Hoffnungen auf Neuigkeiten ihres Idols reißen bei den Schumacher-Fans auch Jahre nach dessen Rückzug aus der Öffentlichkeit also nicht ab. Das sind die offiziellen Informationen zu seinem Gesundheitszustand. (mbu)