Neue Hintergründe zu Michael Schumacher: Schicksalstag als Fixpunkt

Von: Alexander Kaindl

Michael Schumachers tragischer Ski-Unfall jährt sich zum zehnten Mal. Die ARD strahlt zum Schicksalstag eine neue Doku über die Formel-1-Legende aus.

Kerpen – Michael Schumacher ist eine der größten Sport-Persönlichkeiten aller Zeiten. Die Formel 1 war seine große Bühne, sieben Mal wurde er Weltmeister. Damit machte er sich nicht nur in seiner deutschen Heimat zum Helden – weltweit jubelten und die Fans Schumi zu.

Die Fabel-Karriere der Motorsport-Ikone fand dann aber an einem Wintertag im Jahr 2013 ein jähes Ende. Ein tragischer Ski-Unfall veränderte alles – Schumacher ist seit diesem 29. Dezember vor zehn Jahren in den französischen Alpen nicht mehr der Schumacher, den Millionen Menschen von der Rennstrecke kannten.

In diesem Jahr jährt sich der Schicksalstag zum zehnten Mal. Und genau zu dieser Zeit bekommen die Schumacher-Fans neue Hintergründe zum Leben und zur Karriere ihres Idols geliefert: Die ARD strahlt am 28. Dezember um 23.35 Uhr die erste Folge der fünfteiligen Dokuserie „Being Michael Schumacher“ im linearen Programm aus.

Eine Formel-1-Lichtgestalt: Michael Schumacher in kompletter Ferrari-Montur – aufgenommen bei Testfahrten in Barcelona im Jahr 2000. © Crash Media Group / Imago

„Being Michael Schumacher“: ARD-Doku über Formel-1-Legende

In der Dokumentation verfolgt ARD-Sportreporter und Formel-1-Experte Andreas Troll den Schumacher-Weg. Von der Kartbahn im heimischen Kerpen bis zu den Weltmeister-Titeln in der Königsklasse des Motorsports – Fans dürfen sich auf emotionale Geschichten und Bilder freuen, wie schon im Jahr 2021 beim Netflix-Hit „SCHUMACHER“.

In der ARD-Beschreibung zur Troll-Serie heißt es: „Ein Weltstar, der die Formel-1-Strecken kompromisslos beherrscht, aber nie seine Herkunft vergisst. Ein Mensch, der sein Visier nur in seltenen Momenten öffnet und einen scheuen, sehr freundlichen und humorvollen Charakter zu erkennen gibt. Einer, der in der Öffentlichkeit nicht mehr sichtbar ist, aber doch immer bleibt.“

Anwalt erklärt Haltung zu Schumachers Gesundheitszustand

Für Schumacher-Fans ist die Doku, die an den früheren ARD-Erfolg „Being Jan Ullrich“ rund um den deutschen Rennrad-Helden anknüpfen soll, natürlich ein Muss. Und für ganz Ungeduldige gibt es eine gute Nachricht: Die Doku ist in der ARD-Mediathek sogar schon ab dem 14. Dezember abrufbar.

Ob Michael Schumachers gegenwärtiger Gesundheitszustand ein Thema in der Serie sein wird, wird in der ARD-Ankündigung nicht beschrieben. Unlängst beantwortete aber der Anwalt der Familie, Felix Damm, die Frage, warum die Öffentlichkeit nie von Schumachers Zustand erfahren hat – und es auch nicht wird. Auch Ralf Schumacher hatte jüngst über Unfall, Leben und Kinder von Bruder Michael gesprochen. (akl)