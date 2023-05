Gina Schumacher zeigt seltenes Foto mit ihrem Freund: Sie sind schon seit über sechs Jahren zusammen

Fans geht das Herz auf

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Christoph Gschoßmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Gina Schumacher zeigt sich nicht oft mit ihrem Liebsten. Ein seltenes Paar-Foto lässt ihre Follower auf Instagram dahinschmelzen.

München - Gina Schumacher teilt normalerweise gerne Pferde mit der Welt: Der Instagram-Kanal der Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher ist voll von Fotos der Tiere. Logisch: Schließlich ist sie Reining-Westernreiterin. Diesmal aber macht sie eine Ausnahme: Sie zeigt der Welt ihre andere Liebe, ihren Freund.

Michael Schumacher Geboren 3. Januar 1969 in Hürth Formel-1-Weltmeistertitel 7 (Geteilter Rekord mit Lewis Hamilton) WM-Punkte 1566

Gina Schumacher mit emotionalem Text an ihren Liebsten

Gina und ihr Partner Iain Bethke stehen auf dem malerischen Foto Arm in am an einem See und blicken zur Sonne. Dazu schreibt sie: „Danke, dass du du bist“ und setzt ein Herz-Emoji dazu. So sieht Wertschätzung aus! Wie die Schumacher-Familie allgemein hält sich Gina, was ihr Privatleben angeht, sonst eher bedeckt. Umso seltener ist dieser Schnappschus, der ihren Fans das Herz aufgehen lässt.

Fast 260.000 Follower hat Gina Schumacher auf Instagram und das Foto versehen fast 29.000 User (Stand: 12. Mai 2023) mit einem „Like“. Viele feiern die Zurschaustellung der Romantik in den Kommentaren. „Wundervolles Paar“, heißt es dort etwa. Und: „So süß. Das hast du dir verdient“, genauso wie „Ich weine, das ist atemberaubend.“ Oder: „Wunderschön und noch romantisch dabei.“

Gina Schumacher teilt selten Paarfotos mit ihrem Liebsten - zuletzt im Dezember

Es ist etwa ein halbes Jahr her, dass Gina Schumacher ein Foto mit ihrem Liebsten online stellte. Im Dezember teilte sie ein Bild. Seit langem sind die beiden schon lange ein Paar, Gina Schumacher scheint ihre große Liebe gefunden haben. Michael Schumachers Managerin Sabin Kehm bestätigte 2017, dass sie „seit längerer Zeit zusammen“ seien. Eine Gemeinsamkeit ist zweifellos ihre Affinität zu Pferden, denn er ist Springreiter. 2021 teilten sie ein Paarfoto im Westernlook.

Gina Schumacher teilt neben Pferde- und Hundefotos auch ab und an ältere Fotos ihres Vaters Michael, der 2013 einen schweren Skiunfall mit einem Schädel-Hirn-Trauma erlitt und seitdem von der Öffentlichkeit fern gehalten wird. Tochter Gina setzt dazu stets den Hashtag „Weiterkämpfen.“ Zuletzt stand Gina auch wegen der Netflix-Dokumentation über ihren Vater vermehrt im Rampenlicht. Ihr Bruder ist Rennfahrer Mick Schumacher, der in der Königsklasse aktuell Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes und Ersatzfahrer bei McLaren ist (Bernie Ecclestone sagte zuletzt, Mick Schumacher fährt nie mehr in der Formel 1). Ihre Mutter Corinna ist ebenfalls Reining-Westernreiterin. (cgsc)

Bahrain, Australien, USA, Monaco. Die Formel 1 ist auf der ganzen Welt unterwegs – inklusive vieler Reisen. Nun soll der Rennkalender 2024 angepasst werden.