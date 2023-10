Formel 1 live im TV und Stream: Hier läuft der Große Preis von Katar

Von: Jannek Ringen

Teilen

Am Wochenende gastiert die Formel 1 im Golfstaat Katar. So können Sie den Großen Preis von Katar live im Fernsehen verfolgen.

Doha – Zum zweiten Mal in der Geschichte der Formel 1 macht die Königsklasse des Motorsports Halt im Golfstaat von Katar. Da es erst das zweite Rennen auf dem Losail International Circuit ist, erwarten die Zuschauer einige Spannungsmomente. Favorit auf den Sieg ist erneut Max Verstappen, welcher der Konkurrenz meilenweit enteilt ist.

Fahrerwertung vor dem GP von Katar 1. Max Verstappen 400 Punkte 2. Sergio Perez 223 Punkte 3. Lewis Hamilton 190 Punkte 4. Fernando Alonso 174 Punkte 5. Carlos Sainz 150 Punkte

Formel 1: Wer zeigt den Großen Preis von Katar live im TV und Stream?

Das Formel-1-Rennen in Katar startet am Sonntag, dem 08. Oktober um 19 Uhr (MEZ) .

in startet am um . Die Übertragungsrechte für das Formel-1-Rennen in Katar liegen beim Pay-TV-Sender Sky .

liegen beim Pay-TV-Sender . Das Rennwochenende wird somit nicht im Free-TV übertragen.

Zweites Formel-1-Rennen in der Geschichte von Katar

Erstmals wurde der Große Preis von Katar im Jahr 2021 ausgetragen. Pandemiebedingt sprang die Strecke im Golfstaat für den Großen Preis von Australien ein und ersetzte das traditionsreiche Rennen von Melbourne im Rennkalender. Da der Rennstart um 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit startet, handelt es sich um ein Nachtrennen.

Das bisher einzige Rennen auf dem Losail International Circuit gewann der Rekordchampion Lewis Hamilton knapp vor Max Verstappen. Die beiden lieferten sich in dem Jahr einen spannenden Kampf um die Weltmeisterschaft in der Formel 1 und das Duell zwischen dem Niederländer und Engländer spitzte sich bei diesem Rennen weiter zu.

Die Formel 1 ist zum zweiten Mal in Katar zu Gast. © IMAGO / PanoramiC

Max Verstappen kann bereits zum dritten Mal Weltmeister werden

Red Bull dominiert die Formel 1 derzeit nach Belieben. Von den bisher 16 ausgetragenen Rennen gewann das Team von Christian Horner 15. Lediglich beim Großen Preis von Singapur konnte Carlos Sainz die Dominanz des österreichischen Teams brechen. Nicht umsonst wurde das Team in Japan zum Konstrukteur-Weltmeister gekürt. Allein Weltmeister Verstappen fuhr 13 der 15 Red-Bull-Siege in diesem Jahr ein.

Selten stand in der Formel 1 ein Fahrer so sehr über den Dingen. Die Konkurrenz kann ihn nur noch durch ein Fernglas sehen und die dritte Weltmeisterschaft in Serie scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Gut möglich, dass er bereits beim Großen Preis von Katar Weltmeister wird. Erreicht er beim Sprint am Samstag den sechsten Platz, hat Verstappen seinen Titel verteidigt. (jari)