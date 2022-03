Formel 1: Sky-Experten Sascha Roos und Ralf Schumacher nennen ihre Geheimtipps für die neue Saison

Von: Jörg Heinrich

Teilen

Die Formel-1-Saison des Jahres 2022 beginnt am 20. März mit dem Rennen in Bahrain © Hasan Bratic / dpa

Die Sky-Experten Sascha Roos und Ralf Schumacher sind auch 2022 als Kommentatoren für die Formel 1 im Einsatz. Im Interview erklären sie, was sie von der Saison erwarten.

München - Sie sind The Voices of Germany – zumindest bei der Formel 1. Seit 2019 sitzen der Münchner Sascha Roos als Kommentator und der sechsmalige Grand-Prix-Sieger Ralf Schumacher als Experte beim Bezahlsender Sky am Mikrofon. Auch 2022 sind die beiden wieder am Start. An den Rennwochenenden wechselt sich Schumacher mit Ex-Toyota-Fahrer Timo Glock ab – insbesondere dann, wenn er sich parallel um seinen Sohn David kümmern muss, der für Mercedes in der DTM antritt. An ausgewählten Wochenenden sind auch beide Experten im Einsatz. Die Rennen in Imola, Silverstone, Zandvoort und Sao Paulo überträgt zusätzlich RTL live im Free-TV. Hier erklären die zwei von Sky, was sie von der Saison erwarten.

Schlichte Frage zum Einstieg: Wie gefallen Ihnen die völlig neuen Autos?

Schumacher: Die kommen natürlich moderner rüber und auch die Reifen sehen endlich zeitgemäßer aus. Was mir nicht gefällt, ist das hohe Gewicht. Wenn man das mit unserer Zeit vergleicht, sind das richtige Lkws geworden. Wir waren damals mit Fahrer bei 600 Kilo, heute sind es fast 800 Kilo.

Wenn Sie nach den ersten Tests wetten müssten: Wer hat die Nase vorn?

Schumacher: Ich glaube, die üblichen Verdächtigen sind vorne, also Mercedes und Red Bull. Dazu kommt auf jeden Fall Ferrari – und vielleicht auch McLaren, wenn deren Zeiten keine Showruns mit wenig Benzin waren, um Sponsoren anzulocken. Die sind noch eine Wundertüte.

Roos: Es wäre ja langweilig, wenn ich jetzt sagen würde, Lewis Hamilton und Max Verstappen machen es wieder untereinander aus. Da könnte ich genauso tippen, dass der FC Bayern wieder Meister wird. Deshalb habe ich meinen persönlichen Geheimtipp, und der heißt Carlos Sainz. Er hat letzte Saison Charles Leclerc ziemlich entzaubert. Ich glaube, dass der neue Ferrari was kann, und Sainz auch.

Was macht Ihr Neffe Mick im Haas-Ferrari?

Schumacher: Da bin ich recht zuversichtlich. Was ich gesehen habe, haben die wirklich einen deutlichen Schritt nach vorne Richtung Mittelfeld gemacht.

Roos: Und bei Sebastian Vettel muss man abwarten, wie gut der Aston Martin funktioniert. Ich kann mir schon vorstellen, dass er öfter auf dem Podium vorbeischaut als das eine Mal 2021.

„Das war auch die einzige Rettung für die Formel 1, dass man das Rad zurückdreht“

Glauben Sie daran, dass das Überholen wirklich einfacher wird?

Schumacher: Ich habe gehört, dass das Ranfahren immer noch nicht so einfach ist wie erhofft, man verliert immer noch zu viel Abtrieb, wenn man nahe an den Vordermann kommt

2019 soll Mercedes noch 425 Millionen Dollar für die Formel 1 ausgegeben haben. 2022 liegt der Budgetdeckel bei 140 Millionen. Ist die Formel 1 in Sachen Kosten auf dem richtigen Weg?

Roos: Absolut. Das ist ja in der heutigen Zeit gar nicht mehr vermittelbar, was da an Unsummen ausgegeben wurde. Das war auch die einzige Rettung für die Formel 1, dass man das Rad zurückdreht.

Schumacher: Wobei die Zahl 140 Millionen Dollar natürlich trügt. Das wird ja so gerechnet, dass die Fahrergehälter nicht drin sind, dass die drei teuersten Mitarbeiter und zum Beispiel gewisse Marketingbudgets nicht enthalten sind. Und da ist auch nicht erwähnt, was bei großen Werks­teams vielleicht noch alles inhouse im Konzern gemacht wird. Das lässt sich ja kaum kontrollieren.

Nach dem umstrittenen WM-Finale in Abu Dhabi hat die FIA Rennleiter Michael Masi ausgetauscht. Neue graue Eminenz im Hintergrund ist der 73-jährige Herbie Blash, ehemaliger Team-Manager bei Brabham und langjähriger Weggefährte von Bernie Ecc­lestone. Er soll die neuen Rennleiter Niels Wittich und Eduardo Freitas unterstützen. Ist das eine zukunftsweisende Lösung?

Schumacher: Da kann man jedenfalls sehen, wo der Wind her weht. Der neue FIA-Chef Mohammed Ben Sulayem ist ja auch sehr gut bekannt mit Bernie Ecclestone, aus dieser Richtung kommt das.

Roos: Bei Herbie ist es auch ziemlich egal, was er sagt und was er wirklich macht. Er ist in der Formel 1 eine absolute Respektsperson. Und da traut sich bestimmt niemand, ihn verbal so anzuschießen wie zuletzt Michael Masi.

Bernie lässt das Strippenziehen auch mit 91 nicht. Einen Videoschiedsrichter gibt es jetzt auch, quasi als Pariser Keller. Im Fußball funktioniert das ja nicht so.

Schumacher: Aber vielleicht ist es in der Formel 1 ein bisschen leichter. Da hat man etwas mehr Zeit und kann das Rennen auch mal laufen lassen.

Am 20. März startet die Formel 1 in Bahrain. Die neue Saison 2022 soll mit vielen Änderungen beginnen, was alle Fahrer, Teams, Autos und Strecken betreffen dürfte. Mick Schuhmacher droht schon jetzt Stress vor dem Saisonstart.