Michael Schumacher: Einzigartiges Formel-1-Andenken wird bei „Bares für Rares“ verkauft

Von: Alexander Kaindl

Michael Schumacher: Die Formel-1-Legende verletzte sich Ende 2013 bei einem Ski-Unfall schwer. © David-Wolfgang Ebener/dpa

Michael Schumacher ist einer der größten Formel-1-Helden aller Zeiten. Ein Andenken mit seiner Unterschrift wurde nun bei „Bares für Rares“ verkauft.

Berlin - Sie lieferten sich ganz große Duelle auf den Rennstrecken dieser Welt: Mika Häkkinen und Michael Schumacher. Rund um die Jahrtausendwende waren der Finne im McLaren-Mercedes und der Deutsche im Ferrari die beiden großen Rivalen im Formel-1-Zirkus. 1998 und 1999 gewann Häkkinen die Weltmeisterschaft, in den Jahren danach setzte sich Schumi die Krone auf. Bis 2004 - Häkkinen war 2001 ausgestiegen - holte er alle Titel und wurde damit zum Rekordweltmeister.

Ein einzigartiges Andenken aus dieser Zeit im Formel-1-Kosmos wurde nun in der ZDF-Trödel-Show „Bares für Rares“ verkauft. Häkkinen und Schumacher hatten auf einer Jacke unterschrieben, die der Berliner Werner Krebs mit in die Sendung gebracht hatte. „Ein modisches Jäckchen, das musst du mir ganz kurz erklären. Was ist das?“, wollte Horst Lichter wissen. Krebs ging ins Detail: „Das ist eine Mercedes-Jacke vom Sponsor, die habe ich damals erhalten beim Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring.“

Michael Schumacher

Geboren: 3. Januar 1969 (Alter 53 Jahre), Hürth

Formel-1-Weltmeister 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

Rennställe: Jordan, Benetton, Ferrari, Mercedes

Ehemann von Corinna Schumacher

Vater von Gina und Mick Schumacher

Bruder von Ralf Schumacher

Rund 20 Jahre sei das gute Stück inzwischen alt. Und nicht nur Schumacher - später auch noch Pilot bei Mercedes - und Häkkinen hatten darauf unterschrieben. Noch zwei weitere Motorsportgrößen hatten sich darauf verewigt: Zum einen Bruno Spengler, früher Mercedes-Fahrer in der DTM. Und natürlich: Kai Ebel! Der RTL-Reporter begleitete den Formel-1-Zirkus viele Jahre, ist in der Szene ein absoluter Kult-Journalist. Das weiß auch Händler und Experte Sven Deutschmanek, der über Ebel sagte: „Den kennt jeder, ich glaube, der hat über 500 Rennen kommentiert.“ Lichter ergänzte: „Für mich gehört der immer noch dazu, ich muss sagen, der fehlt mir.“

Nach 29 Jahren Einsatz in den Boxengassen dieser Welt hatte Ebel im Oktober 2020 seinen Abschied verkündet. Vereinzelt sah man ihn im Anschluss aber doch noch auf der Strecke, nachdem sich RTL die TV-Rechte für ausgewählte Rennen gesichert hatte. Die komplette Formel-1-Übertragung gibt es seit Ebels Rückzug in Deutschland aber nur noch bei Sky zu sehen.

Zurück zur Jacke, die Schumi-Fans und Formel-1-Nostalgiker sicher besonders gut gefallen dürfte. Schließlich stammt sie aus einer Zeit, die viele heutige Anhänger mit einer unfassbaren Spannung im Rennen um den Titel verbinden. Deutschmanek stellte nach seiner Analyse noch einmal klar, dass Schumacher und Häkkinen „die großen Namen aus der Formel-1-Geschichte sind“. Obwohl Krebs‘ Frau die Jacke zeitweise getragen hatte und deshalb schon leichte Gebrauchsspuren zu sehen waren, schätze Deutschmanek den Wert noch auf 250 bis 300 Euro.

Die Mercedes-Jacke mit den Unterschriften von Kai Ebel, Michael Schumacher (beide links) und Mika Häkkinen (rechts). © Screenshot ZDF

Und genau diese 300 Euro sollte Elke Velten-Tönnies letztlich auch für die Jacke bezahlen - Kraftfahrer Krebs freute sich über das Geld, das für ihn „ein schönes Zubrot für die nachträgliche Hochzeitsreise“ ist. Möglicherweise zieht es den Sportfan ja wieder zu einem Formel-1-Rennen? Die neue Saison beginnt am 20. März in Bahrain. Nicht gefahren wird in diesem Jahr dagegen in Russland - nach dem Einmarsch in die Ukraine wurde der Grand Prix in Sotschi (geplant für September) gestrichen. (akl)