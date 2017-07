Hamilton setzt in Österreich erste Bestzeit - Vettel Zweiter

Beim ersten freien Training zum Großen Preis von Österreich hat Lewis Hamilton die erste Bestzeit gesetzt. Sebastian Vettel landete derweil auf Rang zwei.

Update vom 7.7.2017 um 15.56 Uhr

Lewis Hamilton hat sich im Freitagstraining zum Grand Prix von Österreich die Bestzeit gesichert. Der Mercedes-Pilot drehte sowohl in der ersten als auch in der zweiten Formel-1-Einheit die schnellste Runde. Nach Platz vier konnte sich Ferrari-Fahrer und WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel auf den zweiten Rang verbessern. Am Ende fehlten dem viermaligen Weltmeister etwas mehr als 0,14 Sekunden auf Hamilton. Dritter hinter Vettel auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg wurde Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. Renault-Fahrer Nico Hülkenberg landete auf Position neun, Sauber-Mann Pascal Wehrlein kam nur auf Platz 19.

In der WM-Wertung hat Vettel vor dem neunten Saisonrennen am Sonntag (14.00 Uhr/RTL und Sky) in Spielberg 14 Punkte Vorsprung auf Hamilton. Der Brite ist Vorjahressieger und sicherte sich in den vergangenen beiden Jahren auch die Pole Position.

Ursprüngliche Meldung

Spielberg - Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) hat zum Auftakt des Großen Preises von Österreich die Bestzeit gesetzt. Im ersten freien Training in Spielberg fuhr der 32 Jahre alte Mercedes-Pilot der Konkurrenz in 1:05,975 Minuten davon und entschied das erste Duell mit dem WM-Führenden Sebastian Vettel (Heppenheim) nach dem umstrittenen Rammstoß von Baku für sich. Der Ferrari-Star landete mit 0,449 Sekunden Rückstand nur auf Rang vier.

Vettel erlebte nach einer knappen halben Stunde einen kurzen Schreckmoment, als sein Wagen plötzlich entgegengesetzt zur Fahrtrichtung mitten auf der Strecke stand. "Ich habe mich nur gedreht, es ist kein Schaden am Auto. Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste", funkte der Hesse an die Box. Anschließend konnte der 30-Jährige die Session normal fortsetzen.

Pascal Wehrlein nur Vorletzter

Hinter Hamilton landete der Niederländer Max Verstappen im Red Bull mit 0,190 Sekunden Rückstand auf dem zweiten Rang, Dritter wurde der Finne Valtteri Bottas (+0,370) im zweiten Silberpfeil. Pascal Wehrlein (Worndorf) wurde im Sauber Vorletzter, Nico Hülkenberg (Emmerich) kam im Renault noch nicht zum Einsatz und fährt erst am Nachmittag.

Vor dem neunten Saisonlauf führt Vettel im Kampf um den WM-Titel mit 14 Punkten Vorsprung vor Hamilton. Der Brite gewann das Rennen in der Steiermark im Vorjahr, Vettel hingegen schaffte es auf dem Red-Bull-Ring in seiner Laufbahn bislang noch nie auf das Podest.

SID