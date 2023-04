Hamiltons kleiner Sieg: Immerhin Verstappen einmal überholt

Lewis Hamilton (l) versprüht Champagner auf Max Verstappen (r). © Asanka Brendon Ratnayake/AP

Mercedes zeigt in der Formel 1 ansteigende Form. Lewis Hamilton freut sich über Platz zwei in Melbourne. Das Verhältnis zu seinem Auto bleibt schwierig.

Melbourne - Einen kleinen Sieg konnte Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton in Melbourne dann doch feiern. „Wenigstens konnte ich Max mal überholen“, sagte der Brite nach seinem zweiten Platz beim Großen Preis von Australien hinter Red-Bull-Star Max Verstappen und grinste.

Kurz nach dem Start eines am Ende chaotischen Rennens zog der 38-Jährige am 13 Jahre jüngeren Weltmeister vorbei und führte später sogar kurz. Doch selbst Platz zwei fühlte sich im weiterhin störrischen Mercedes fast wie ein Triumph an. „Das war sehr unerwartet“, sagte Routinier Hamilton vor der Abreise aus Down Under.

Von einer Trendwende wollte Hamilton nach dem dritten Saisonlauf aber noch nichts wissen. „Ich fühle noch keine Verbindung zum Auto, ich fühle mich immer noch unwohl“, sagte Hamilton: „Ich fahre, so gut ich kann in dieser Situation.“ Der 103-malige Grand-Prix-Sieger gibt die Hoffnung aber nicht auf, dass es im Saisonverlauf noch besser wird. „Wir können die Lücke schließen. Es ist ein weiter Weg, aber nicht unmöglich“, sagte Hamilton.

Doch Red Bull ist weit enteilt, fährt unter normalen Umständen in einer eigenen Liga. Der 25 Jahre alte Niederländer Verstappen zog früh im Rennen auch schnell wieder an Hamilton vorbei und feierte ungefährdet seinen ersten Erfolg in Melbourne. „Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht“, befand Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff trotzdem.

Russells Heck ging in Flammen auf

Bitter wog jedoch der Ausfall von Hamiltons Teamkollegen George Russell. Seinen Silberpfeil musste der Brite vorzeitig abstellen, nachdem das Heck in Flammen aufgegangen war. Der 25-Jährige hatte sich überraschend Platz zwei im Qualifying gesichert und zwischenzeitlich im Rennen geführt. „George hatte wirklich Pech. Wir müssen uns das genauer ansehen, denn die Zuverlässigkeit ist bei uns im Allgemeinen sonst sehr gut“, sagte Hamilton.

Wolff war derweil überrascht über die enormen Verbesserungen im Vergleich zu den ersten Großen Preisen in Bahrain und Saudi-Arabien. Trotzdem werde Mercedes an den Plänen festhalten, möglichst schnell ein runderneuertes Auto auf die Straße zu stellen. Zeit dafür bleibt, denn durch die Absage des Rennens in China wegen der Corona-Situation findet der nächste Grand Prix erst am letzten April-Wochenende in Baku statt. dpa