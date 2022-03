Hanoi Street Circuit: Erste Formel-1-Strecke in Vietnam

Die Baustelle des Boxengebäudes am Hanoi Street Circuit 2020 © Vietnam Grand Prix Corporation / dpa

Die im Jahr 2020 rechtzeitig fertiggestellte Rennstrecke musste erst wegen der Coronapandemie und dann wegen Korruptionsvorwürfen auf die Formel 1 verzichten.

Der Hanoi Street Circuit in Hanoi, Vietnam, wurde als Austragungsort für Formel-1-Rennen geplant. Der Streckendesigner Hermann Tilke entwarf und entwickelte die Rennstrecke. Dem F1-Motorsportteam wurden dabei Vorschläge für potenzielle Standorte und Streckenlayouts vorgelegt. Mithilfe einer Simulation wurde die Strecke erstellt. So konnten die Fahrzeuggeschwindigkeiten, Fliehkräfte sowie die Eigenschaften der Strecke bewertet werden. Am endgültigen Design waren mehrere Parteien beteiligt:

das F1-Motorsportteam

Hermann Tilke

die Behörden der Stadt Hanoi und

der Rennveranstalter

Bernie Ecclestone brachte zuerst die Idee eines Grand Prix in Vietnam auf. Nach der Absage des Großen Preises von Malaysia und dem Rückzug Bernie Ecclestones suchten die neuen Formel 1-Eigentümer Liberty Media erneut das Gespräch mit Verantwortlichen in Vietnam. Daraus entstand im Jahr 2018 ein Vertrag, wonach Vietnam ab 2020 mindestens fünf Rennen ausrichten sollte.

Aufgrund der Coronapandemie wurde der erste Grand Prix abgesagt, oder genauer: auf 2021 verschoben. Wegen Korruptionsvorwürfen gegen einen der Organisatoren des Rennens, wurde jedoch der neu terminierte Grand Prix ebbenfalls abgesagt. Damit wuchsen Zweifel, ob auf dem Hanoi Street Circuit überhaupt Formel-1-Rennen stattfinden würden.

Der Hanoi Street Circuit in Hanoi und seine Streckenführung: ein Hybrid-Kurs

Der Hanoi Street Circuit liegt im Bezirk Nam Tu Liem in Hanoi und grenzt an das Nationalstadion My Dinh. Der Stadtkurs ist eine Mischung aus Straßenelementen und einer speziell gebauten Rennstrecke. Die ursprüngliche Planung sah 22 Kurven vor, aufgrund von Sicherheitsbedenken wurde eine 23. Kurve kurz vor der Boxengeraden hinzugefügt.

Die Start- und Ziellinie des Hanoi Street Circuit verläuft in östlicher Richtung entlang Ngo P2 Le Quang Dao. Auf eine scharfe Linkskurve um 135 Grad folgt eine breitere Kurve um 270 Grad nach rechts, bevor der Kurs erneut nach links und wieder rechts auf den Boulevard führt. Der Abschnitt führt rund 800 Meter nach Süden, bevor die Strecke wieder nach rechts verläuft und in einer 270- Grad-Kurve, der Chau Van Liem, weiter nach links abbiegt.

Ein weiterer Knick nach rechts führt die Autos zurück auf Le Quang Dao, diesmal in Richtung Norden. Über eine Distanz von 1,5 Kilometer mündet die Gerade in eine enge 150-Grad-Linkskurve, auf die eine weitere Linkskurve folgt, die zurück nach Süden führt. Eine 90-Grad-Kurve führt auf einen längeren Abschnitt, der aus mehreren leichten Rechts- und Linkskurven besteht. Mit einer scharfen Kurve, gefolgt von einer 80-Grad-Linkskurve beendet die Runde.

Der Hanoi Street Circuit in Hanoi und seine Design-Vorbilder auf der ganzen Welt

Bei der Erstellung des Rennkurses in Hanoi suchten die Designer nach anderen Formel-1-Kursen, die als Vorbilder dienen sollten. Inspiration holten sich die Designer daher weltweit. Ziel war es, ein einzigartiges Hybrid-Layout zu schaffen, das die Eigenschaften eines Stadtkurses mit einem Streckenlayout innerhalb der Stadt verbindet. Die gesamte Architektur des Kurses erinnert daher an Streckenelemente aus der ganzen Welt, die sich hier wiederfinden.

Eintönige 90 Grad-Kurven sollten durch ein Layout ersetzt werden, das Überholmanöver ermöglicht und dennoch das Gefühl der Straße vermittelt. Der Stadtkurs sollte dazu anspruchsvoll für die Fahrer sein. Die ersten beiden Kurven des Hanoi Street Circuit basieren auf den Eröffnungskurven des deutschen Nürburgrings. Die Kurven 12 bis 15 wurden von Kurve 1 des Straßenkurses von Monaco inspiriert.

Die folgende Sequenz der Kurven 16 bis 19 weist schnelle Richtungswechsel auf, die an die geschwungenen Kurven in Suzuka erinnern sollten, während die letzten drei Kurven von Sepang in Malaysia inspiriert wurden.