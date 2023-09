Wie geht es Michael Schumacher? Ex-Teamkollege äußert Sorgen

Von: Andre Oechsner

Die Welt rätselt um den Gesundheitszustand von Michael Schumacher. Ein ehemaliger Teamkollege teilt sich mit – und ist nicht gerade positiv gestimmt.

Gland – Immer wieder schaffen es die wildesten Verschwörungstheorien um den Gesundheitszustand von Michael Schumacher an die Öffentlichkeit. Einer seiner ehemaligen Teamkollegen heizt die Gerüchteküche nun wieder an.

Michael Schumacher Geburtsdatum: 3. Januar 1969 (Alter 54 Jahre), Hürth Teams: Mercedes, Ferrari, Benetton, Jordan Erster Start: Großer Preis von Belgien 1991 Letzter Start: Großer Preis von Brasilien 2012

Johnny Herbert spricht über Michael Schumacher

In den 90er-Jahren waren Johnny Herbert und Michael Schumacher beim Rennstall Benetton beschäftigt, steuerten ihre Formel-1-Boliden als Teamkollegen über die Rennstrecken dieser Welt. Der ehemalige britische Rennfahrer wurde bei Grosvenor Sport zu Schumachers aktuellem Befinden befragt.

„Es gibt nie Neuigkeiten. Was wir wissen, ist, dass wir nie positive Nachrichten hören“, weiß Herbert wie der Rest der Welt nichts Genaues – und das als langjähriger Wegbegleiter mit engem Kontakt zum früheren deutschen Formel-1-Champion. Jean Todt hatte sich in der Vergangenheit über seine Schumacher-Besuche geäußert.

Noch immer ist unklar, wie es Michael Schumacher nach seinem schweren Ski-Unfall wirklich geht. © imago sportfotodienst

Gesundheit von Michael Schumacher: Johnny Herbert tieftraurig

Herbert ist also wie jeder andere in puncto Schumacher auf einem seit vielen Jahren währenden Irrweg, ohne genaue Hintergründe zu kennen. Der ehemalige Automobilrennfahrer wird emotional: „Das ist der schreckliche Gedanke, dass er immer noch nicht in der Lage ist, dem Michael nahe zu sein, an den wir uns alle erinnern. Und das ist sehr traurig.“

Schumacher erholt sich noch immer von seinem schweren Ski-Unfall im Dezember 2013, seit fast zehn Jahren herrscht somit schon akutes Rätselraten um die Gesundheit des noch immer sehr beliebten ehemaligen Rennfahrers. Viele Fans hoffen, dass es ihrem Idol gut geht, genaue Auskunft hierzu hat es bisher allerdings nie gegeben.

Michael Schumacher lebt wohl seit Jahren in der Schweiz

Sein ehemaliger Teamkollege Johnny Herbert scheint ebenfalls nicht dem engsten Kreis angehörig zu sein, der über Schumachers derzeitigen Zustand Bescheid weiß. Die schweren Kopfverletzungen hätten ihm damals fast das Leben gekostet. Der gebürtige Hürther soll sich seit geraumer Zeit in seinem Schweizer Anwesen in Gland am Genfer See aufhalten und dort rehabilitieren. Von dort hatten einst sogar seine Nachbarn ausgepackt. (aoe)