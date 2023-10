Formel 1: Live-Ticker zum Katar GP – Verstappen ist Weltmeister! Der F1-Sprint live

Von: Henning Rosenstengel

Teilen

In der Formel 1 steht der Große Preis von Katar an. Die ganze Welt blickt auf Max Verstappen, der kurz davor steht, seinen nächsten WM-Titel zu erringen.

Doha – Mit einer Platzierung in den Top 6 im heutigen Sprintrennen hat Max Verstappen die Chance, sich den Titel des Formel-1-Weltmeisters zu sichern

Die McLaren starten im Sprint-Rennen beide aus der ersten Startreihe. © IMAGO/Zak Mauger

Zeitlicher Ablauf beim GP von Katar

Datum: Uhrzeit Session Fr., 6. Oktober 15.30 Uhr 1. Freies Training Fr., 6. Oktober 19.00 Uhr Qualifying Sa., 7. Oktober 15.20 Uhr Sprint-Shootout Sa., 7. Oktober 19.30 Uhr Sprint So., 8. Oktober 19.00 Uhr Rennen

Startaufstellung beim GP von Katar (Rennen)

1. Verstappen 2. Russell 3. Hamilton 4. Alonso 5. Leclerc 6. Piastri 7. Gasly 8. Ocon 9. Bottas 10. Norris 11. Tsunoda 12. Sainz 13. Perez 14. Albon 15. Hülkenberg 16. Sargeant 17. Stroll 18. Lawson 19. Magnussen 20. Zhou

Startaufstellung beim GP von Katar (Sprint)

1. Piastri 2. Norris 3. Verstappen 4. Russell 5. Sainz 6. Leclerc 7. Hülkenberg 8. Perez 9. Alonso 10. Ocon 11. Gasly 12. Hamilton 13. Bottas 14. Lawson 15. Zhou 16. Stroll 17. Albon 18. Tsunoda 19. Magnussen 20. Sargeant

Max Verstappen sichert sich im Sprint-Rennen den Formel-1-Weltmeistertitel

Heute wurde im Sprint-Rennen Geschichte geschrieben: Max Verstappen hat die Formel-1-Weltmeisterschaft für sich entschieden. Durch seine herausragende Leistung und den erreichten zweiten Platz sicherte er sich genügend Punkte, um den Titel vorzeitig zu gewinnen.

Sprint in Katar live: Wird Verstappen heute Weltmeister?

Runde 19/19: In der letzten Runde gelingt es Norris, Russell zu überholen, und er sichert sich damit den dritten Platz. Piastri mag das Rennen gewonnen haben, doch der wahre Held des Tages ist Max Verstappen, der sich mit seiner Platzierung die Formel-1-Weltmeisterschaft sichert.

Runde 17/19: Norris hat in einer halben Runde beide Ferraris überholt und sich damit auf den vierten Platz vorgeschoben.

Runde 16/19: Verstappen hat Russell überholt und ist nun auf dem zweiten Platz.

Runde 15/19: Das Safety Car wird nun von der Strecke geholt, und das Rennen nimmt wieder an Fahrt auf. Aktuell führt Piastri das Feld an, gefolgt von Russell auf dem zweiten Platz und Verstappen auf dem dritten. Wenn die Positionen so bleiben, wird Verstappen zum Weltmeister gekrönt.

Runde 12/19: Der Crash in der zweiten Kurve entstand durch eine Kettenreaktion: Ocon war auf der linken Seite, Hülkenberg in der Mitte und Perez rechts. Dann trifft Ocon leicht den Hülkenberg, und alle drei Autos erlitten Beschädigungen. Auch für Hülkenberg ist das Rennen beendet.

Runde 11/19: Perez, Hülkenberg und Ocon gehen zu dritt in die Kurve... Perez hat das Rennen beendet und auch Ocon ist im Kiesbett gelandet. Beide werden heute nicht mehr antreten und stellen die dritte und vierte Rennaufgabe dar.

Runde 3/19: Russel überholt Piastri und ist jetzt erster

Runde 2/19: Das Safety-Car biegt am Ende der aktuellen Runde ab. Es gibt die grüne Flage!

Runde 1/19: Lawson befindet sich am Ende der zweiten Kurve und es sieht so aus, als wäre sein Rennen beendet. Sein AlphaTauri-Auto ist im Kiesbett stecken geblieben, was zur Folge hat, dass das Safety Car auf die Strecke geschickt wurde.

Sprint-Shootout in Katar live: Wer holt sich die Pole für das Sprint-Rennen?

16.06: Nachträglich wurde Alonsos Zeit gestrichen, sodass er nun nur von Platz 9 starten wird.

Piastri holt die Pole, 16.04: Das letzte und entscheidende Shootout schließt ebenfalls dramatisch ab. Mehrere Spitzenfahrer sehen ihre Rundenzeiten gestrichen, da sie die Streckenbegrenzungen überschritten haben. Schließlich sichert sich Piastri die Pole-Position mit einer Zeit von 1:24.454. Überraschenderweise belegt Verstappen nur den dritten Platz, während Piastri sich unerwartet die Pole Position sichert.

15.59: Verstappen legt im dritten Shootout fulminant los und setzt eine Bestzeit von 1:24.543, die jedoch aufgrund einer Überschreitung der Streckenbegrenzungen sofort wieder gestrichen wird.

15.56: Der dritte und entscheidende Teil des Shootouts ist angelaufen, und die Red Bull-Fahrer machen den Anfang auf der Rennstrecke.

Sprint-Shootout in Katar live: Wer ist nach Shootout 2 raus?

11. Gasly

12. Hamilton

13. Bottas

14. Lawson

15. Zhou

15.50: Am Ende des zweiten Teils des Shootouts spitzte sich die Spannung dramatisch zu: Hülkenberg fuhr einen sensationellen zweiten lila Sektor und verdrängte damit Hamilton überraschend auf den 11. Platz. Während Hamilton unerwartet bereits nach dem zweiten Shootout ausschied, sicherte sich Hülkenberg den Einzug in die dritte und finale Runde des Shootouts.

15.50: Nach dem zweiten Teil des Sprint-Shootouts hat sich Norris mit einer Zeit von 1:24:947 an die Spitze gesetzt und führt das Feld an. Im zweiten Teil des Sprint-Shootouts sind die folgenden Fahrer ausgeschieden: Gasly, Hamilton, Bottas, Lawson und Zhou.

15.43: Im zweiten Teil des Shootouts liefert Norris eine beeindruckende Zeit von 1:24.947 ab und übernimmt damit in der ersten Hälfte des Shootouts die Führung vor Verstappen.

15.40: Der zweite Teil des Sprint-Shootouts ist offiziell gestartet.

Sprint-Shootout in Katar live: Wer ist nach Q1 raus? Der liveticker:

16. Stroll

17. Albon

18.

19. Magnussen

20. Sargeant

15.32: Nach dem ersten Teil des Sprint-Shootouts hat sich Russel mit einer Zeit von 1:25:413 an die Spitze gesetzt und führt das Feld an. Im ersten Teil des Sprint-Shootouts sind die folgenden Fahrer ausgeschieden: Tsunoda, Albon, Stroll, Magnussen und Sargeant.

15.26: Direkt zu Beginn des Sprint-Shootouts setzt Verstappen ein klares Statement mit einer beeindruckenden Rundenzeit von 1:25.510, die ganze 0,849 Sekunden schneller ist als der aktuell zweitplatzierte Russell.

15.24: Das Sprint-Shootout nimmt einen turbulenten Start, insbesondere bei Mercedes. George Russell zeigt sich über den Teamfunk unsicher und erkundigt sich, wie viele Aufwärmrunden er absolvieren sollte.

15.20: Das Sprint-Shootout ist offiziell gestartet und die Spannung auf der Strecke ist spürbar.

Eilmeldung: Sprint-Shootout fängt später an, 14.30 Uhr: Aufgrund von Reifenverschleißproblemen gestern hat die FIA den Zeitplan für heute geändert, um einige Details vor dem Großen Preis morgen zu optimieren. Die Streckenbegrenzungen für die Kurven 12 und 13 wurden verändert, und zusätzliche 10 Minuten Übungszeit wurden für 15 Uhr hinzugefügt. Das bedeutet, dass das Sprint Shootout um 20 Minuten verzögert wurde und nun um 15:20 Uhr beginnen wird.

Erstmeldung vom 07. Oktober, 12.00 Uhr: Herzlich willkommen zum Live-Ticker, liebe Formel-1-Fans! Heute könnten wir Zeuge eines historischen Moments werden, wenn Max Verstappen der erste F1-Fahrer wird, der sich den Weltmeistertitel sichert, noch bevor das Hauptrennen überhaupt gestartet ist. In drei Stunden geht es los!

F1 Qualifying in Katar: Wer holt die Pole?

20.02: Welch ein Unglück für Norris: Seine Zeit, die für den zweiten Platz ausgereicht hätte, wurde aufgrund von Track-Limit-Verstößen annulliert.

20.00: Verstappen sichert sich die Pole-Position mit einer beeindruckenden Rundenzeit von 1:23.778.

19.58: Zwei Minuten vor dem Ende des Qualifyings liegt Verstappen vor beiden Mercedes-Fahrern in Führung.

19.55: Nachdem Norris einen Ferrari leicht behindert hat, erkundigt er sich über das Teamradio, ob der Ferrari hinter ihm auf einer schnellen Runde war. Sein Ingenieur entschuldigt sich daraufhin.

19.50: Das Q3 des Qualifyings hat nun begonnen, und die Spannung steigt.

F1 Qualifying in Katar: Wer ist bei Q2 ausgeschieden?

11. Tsunoda

12. Sainz

13. Perez

14. Albon

15. Hülkenberg

19.42: Es ist eine große Überraschung, dass Sergio Perez in Q2 aus dem Qualifying ausgeschieden ist, nachdem seine Runde wegen Überschreitung der Track Limits nicht gezählt wurde.

19.40: Nach dem zweiten Qualifying-Segment hat Hamilton die schnellste Runde mit einer Zeit von 1:24.381 gesetzt. Es ist eine große Überraschung, dass sowohl Carlos Sainz als auch Sergio Perez bereits in Q2 aus dem Qualifying ausgeschieden sind.

19.30: Max Verstappen hat als erster Fahrer die 1:25er-Marke durchbrochen und eine Rundenzeit von 1:24.758 im Q2 gesetzt.

19.28: Das zweite Qualifying-Segment, auch Q2 genannt, hat nun begonnen.

Qualifying in Katar: Wer ist nach Q1 raus?

16. Sargeant

17. Stroll

18. Lawson

19. Magnussen

20. Zhou

19.15: Nach dem ersten Qualifying hat Max Verstappen die Bestzeit mit einer Runde von 1:25.007 gesetzt. Nico Hülkenberg hat es im Qualifying auf den zehnten Rang geschafft. Bitter für Sargeant, Stroll, Lawson, Magnussen und Zhou - die sind raus.

19.10: Esteban Ocon hat sich via Teamradio gemeldet und beschwert, dass es in seinem Auto sehr heiß ist.

19.09: Aufgrund der deutlich spürbaren Track Evolution werden vermutlich alle Fahrer gezwungen sein, eine weitere Rundenzeit zu setzen.

19.07: Nachdem alle Fahrer eine schnelle Runde absolviert haben, führt Leclerc das Feld an mit einer Zeit von 1:26.444

19.06: Die Rundenzeiten verbessern sich kontinuierlich, da die Track Evolution auf der Strecke deutlich spürbar wird.

Start des Qualifyings: Das Qualifying hat begonnen, und die Bedingungen auf der Strecke sind weiterhin windig und rutschig.

Formel-1-Training: Red Bull testet Aerodynamik mit FloViz

T1 16.30: Das Qualifying ist beendet und Max Verstappen hat die schnellste Rundenzeit erzielt.

T1 16.10: Ein kleines Teil des Unterbodens löst sich, als Charles Leclerc erneut Schwierigkeiten zwischen den Kurven 4 und 5 hat.

T1 15.55: Leclerc meldet sich über den Funk und teilt seinem Team mit, dass der Motor nicht gut klingt und fragt, ob es ein Problem mit dem Motor gibt. Anschließend steuert er sein Auto in die Boxengasse.

T1 15.40: Verstappen, Leclerc, Sargeant und Norris scheinen zwischen den Kurven 4 und 5 erhebliche Probleme zu haben; alle vier Fahrer sind von der Strecke abgekommen, jedoch ohne Schäden an ihren Autos.

T1 15.35: Während Formel-1-Kenner das Bild schon kennen dürften, könnten Neulinge erstaunt sein, als sie gesehen haben, wie Max Verstappen mit VloVizz ins Training gestartet ist und sein Auto mit einer gelben Flüssigkeit bedeckt ist. Diese Substanz, bekannt als FloViz, dient den Teams dazu, die aerodynamischen Strömungsverhältnisse am Wagen sichtbar zu machen.

Erstmeldung vom 06. Oktober, 15.30 Uhr: Das erste Training zum Grand Prix von Katar ist offiziell gestartet. Die Fahrer sind auf der Strecke und beginnen, ihre ersten Runden zu drehen.

Das Qualifying schon am Freitag:

Normalerweise findet das Qualifying immer am Samstag statt, um die Startpositionen für das Hauptrennen am Sonntag festzulegen. Doch seit der Einführung der Sprintrennen vor zwei Jahren gibt es an einigen Veranstaltungsorten eine neue Wochenendstruktur. Bei Grand Prix, die Sprintrennen enthalten, wird das Qualifying auf den Freitag verschoben, um den Samstag für das Sprintrennen und das „Sprint Shootout“ freizuhalten.

Wie sind die Regeln beim Sprint-Shootout?

Das Sprint-Shootout ist eine besondere Form der Qualifikation, die speziell für die Sprintrennen entwickelt wurde. Es ist von der traditionellen Q1, Q2, Q3-Struktur inspiriert, enthält jedoch einige wichtige Änderungen, um das Geschehen auf der Strecke aufregender zu gestalten.

Die K.O.-Runden sind im Sprint-Shootout kürzer als im traditionellen Qualifikationsformat. Die erste Ausscheidungsphase (Q1) dauert nur 12 Minuten, die zweite (Q2) 10 Minuten und die dritte (Q3) 8 Minuten. Diese Verkürzung soll die Chancen für Überraschungen erhöhen und die Spannung für die Zuschauer steigern.

Ein weiterer Unterschied ist die festgelegte Reifenwahl für die verschiedenen Phasen des Sprint-Shootouts. Während in Q1 und Q2 Medium-Reifen verwendet werden müssen, dürfen die Teams im finalen Q3 Soft-Reifen einsetzen. Darüber hinaus müssen in jeder Phase neue Reifensätze verwendet werden.

Alle deutschen Grand-Prix-Sieger der Formel 1 Fotostrecke ansehen

Wie sind die Regeln beim Sprint?

Der Sprint ist eine neueres Element im Formel 1 Rennwochenende und dient als eine Art „Mini-Rennen“, das die Startaufstellung für das Hauptrennen am Sonntag bestimmt. Im Gegensatz zum Hauptrennen ist der Sprint viel kürzer, normalerweise etwa 100 Kilometer lang, und dauert etwa 30 Minuten.

Im Sprint haben die Teams und Fahrer die Freiheit, Reifen nach ihrem Ermessen auszuwählen. Interessanterweise gibt es keinen obligatorischen Boxenstopp für Reifenwechsel, obwohl Teams die Option haben, einen Stopp einzulegen, wenn sie dies für strategisch sinnvoll halten.

Punkte werden auch im Sprint vergeben, allerdings in geringerer Anzahl als im Hauptrennen. Die besten acht Fahrer erhalten Punkte nach dem Schema 8-7-6-5-4-3-2-1. Diese Punkte zählen sowohl zur Fahrer- als auch zur Konstrukteurswertung.

Max Verstappens Titelchancen

In diesem besonderen Rennformat hat Max Verstappen, der aktuelle WM-Führer, die Gelegenheit, seinen dritten WM-Titel bereits am Samstag zu sichern. Nur drei Punkte trennen ihn vom Gesamtsieg, was die Veranstaltung noch spannender macht.

Updates zum GP in Katar

Nur Alpine hat in Katar umfangreiche Updates eingebracht. Das französische Team hat seinen Unterboden sowie die Hinterachse überarbeitet und neue Kühlelemente eingeführt, als Probelauf für das Rennen in Mexiko. Abgesehen davon haben lediglich Alfa Romeo und AlphaTauri Neuerungen vorgestellt. Während das Sauber-Team ein überarbeitetes Beam-Wing-Design präsentiert, fährt AlphaTauri mit einer modifizierten Unterboden-Kante.