Vettel-Comeback in der Formel 1? Aussage macht Fans Hoffnung

Kehrt Sebastian Vettel in die Formel 1 zurück? Ein Jahr nach seinem offiziellen Karriereende macht der 36-Jährige vage Andeutungen zu einem möglichen Comeback.

Heppenheim - Deutsche Formel-1-Fans wären natürlich begeistert: In einem Exklusiv-Interview mit Sky Sports F1 schloss der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel, der sich im Sommer 2022 aus dem aktiven Rennsport zurückgezogen hatte, ein Comeback nicht kategorisch aus. Der erfolgreichste deutsche Formel-1-Fahrer nach Michael Schumacher bräuchte allerdings etwas Vorlauf.

Sebastian Vettel Geboren: 3. Juli 1987 in Heppenheim Formel-1-WM-Titel: 2010, 2011, 2012, 2013 Konstrukteure: BMW Sauber (2007), Toro Rosse (2007-2008), Red Bull (2009-2014), Ferrari (2015-2020), Aston Martin (2021-2022) Weitere Statistiken: 299 Starts, 53 Siege, 57 Poles

Vettel schließt Formel-1-Comeback nicht aus

Auf Sky Sports F1 wurde der Heppenheimer Sebastian Vettel gefragt, ob er sich vorstellen könne, einmal dem Vorbild einstiger Formel-1-Weltmeister wie Niki Lauda, Nigel Mansell, Kimi Räikkönen oder Ferndando Alsonso zu folgen – alle drei kehrten nach einer Pause auf die Rennstrecke zurück. Ein kleines Nein auf diese Frage vermied der Deutsche im Anschluss zumindest.

„Ich kann nicht nein sagen, weil man es nie weiß“, erklärte Vettel vielsagend. Auch das genannte Trio hätte es vorab vermutlich nicht genau gewusst, so der Motorsport-Star, der ergänzt: „Am Ende sind sie dennoch alle zurückgekommen, also kann ich es nicht ausschließen.“

Schließt eine Formel-1-Rückkehr zumindest nicht kategorisch aus: Sebastian Vettel. © IMAGO / Beautiful Sports

Vettel: „Herausforderung“ könnte verlockend sein

In jedem Fall, so Sebastian Vettel, der in seinen letzten beiden aktiven Jahren mit dem Rennstall Aston Martin jeweils Zwölfter in der Weltmeisterschaftswertung wurde, könne es durchaus sein, dass ihn die richtige „Herausforderung“ zu einem Comeback verführen könnte. Das Zeitfenster für eine Rückkehr sei jedoch nicht mehr unermesslich groß: „Das ist selbstverständlich nicht endlos, weil 36 nicht bedeutet: Ja, in zehn Jahren geht es auch noch.“

Insgesamt wirkt der 36-Jährige in Anbetracht einer möglichen Comeback-Entscheidung aber entspannt: „Ich genieße die Aussicht auf die Herausforderung, was ich als nächstes tun werde. So wie ich es sehe, ist die Frage ‚Was mache ich danach?‘ die größte Herausforderung für jeden Rennfahrer und Sportler. Es bleibt noch viel Leben übrig, und das Leben kann großartig sein, auch wenn man nicht am absoluten Limit im schnellsten Auto der Welt fährt, aber man kann immer noch viele tolle Dinge tun, die einem große Freude bereiten.“

Alonso warnt Vettel vor Formel-1-Rückkehr

Einer, der sich mit dem Rücktritt vom Rücktritt auskennt, ist derweil der Spanier Fernando Alonso, (42) der selbst 2018 die Rennsport-Königsklasse verließ, 2021 aber wieder zurückkehrte und derzeit für Aston Martin im Cockpit sitzt. Dieser mahnte nun bei der Pressekonferenz zum Großen Preis von Singapur (Sonntag, 14 Uhr): „Es ist eine Herausforderung, man darf das nicht unterschätzen.“

Es bleibt also vorerst spannend, ob sich Sebastian Vettel in nächster Zeit noch einmal zu einem Comeback äußern und etwaige Pläne konkretisieren wird. Derweil beteuerte kürzlich auch Red-Bull-Boss Dr. Helmut Marko, dass er an ein Comeback Vettels glaube.