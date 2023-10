Horner schwärmt von Verstappen: Wird „immer stärker“

Red-Bull-Teamchef Christian Horner bescheinigt Max Verstappen einen enormen Reifeprozess. © Hassan Ammar/AP/dpa

Max Verstappen ist ein Mann der Formel-1-Superlative geworden. In Katar dürfte er seinen dritten Fahrertitel nacheinander perfekt machen. Was macht den Dominator so besonders?

Doha - Red-Bull-Teamchef Christian Horner bescheinigt dem bald dreimaligen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen einen enormen Reifeprozess.

„Er wird einfach immer stärker und stärker. Der reine Speed, seine Fähigkeiten, der Hunger und die Leidenschaft waren vom ersten Tag an da. Aber jetzt kombiniert er das mit Erfahrung und der Art und Weise, wie er das Rennen liest, wie er mit den Reifen umgeht, wie er die Situation liest. Das ist phänomenal“, lobte Horner den 26-jährigen Niederländer.

Verstappen war noch zu Beginn seiner Formel-1-Karriere ungestüm, hat sich aber mittlerweile zum Königsklassen-Dominator entwickelt. Er braucht im Sprintrennen zum Großen Preis von Katar am Samstag (19.30 Uhr/Sky) nur drei Punkte, dann ist er zum dritten Mal nacheinander Weltmeister.

„Er treibt das Team an, wir treiben ihn an, und wir erklimmen beide ein neues Niveau“, befand Horner, dessen Red-Bull-Team bereits beim Grand Prix von Japan vor zwei Wochen den zweiten Konstrukteurstitel nacheinander perfekt machen konnte. „Der Erfolg spornt alle an, noch besser zu werden. Und wenn man dann noch einen Fahrer wie Max hat, ist das ein weiterer Ansporn, denn niemand will das Team im Stich lassen“, erläuterte Horner. dpa