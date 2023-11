Deutsche Traumhochzeit in der Formel 1? Hülkenberg erklärt aktuellen Stand mit Audi

Von: Melanie Gottschalk

Der deutsche Formel-1-Star Nico Hülkenberg steht aktuell beim Rennstall Haas unter Vertrag. Doch das könnte sich schon bald ändern.

München – 2026 ist es so weit: Dann wird Audi offiziell mit einem eigenen Rennstall in die Formel 1 einsteigen. Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren, denn bereits jetzt wird ein eigener Motor entwickelt und schrittweise die Mehrheit am Sauber-Rennstall (der aktuell noch nach Titelsponsor Alfa Romeo benannt ist) übernommen, wo ab 2025 dann ein Bolide mit den bekannten vier Ringen gebaut werden soll. Auch über mögliche Fahrer für Audi wird schon spekuliert, viele Namen kreisen durch den Kosmos. Einer davon ist Nico Hülkenberg.

Nico Hülkenberg Geboren am: 19. August 1987 (Alter 36 Jahre), Emmerich am Rhein Aktueller Rennstall: Haas

Nico Hülkenberg bestätigt Gespräche mit neuem Formel-1-Rennstall

Der 36-Jährige gab jetzt bei Sky zu, dass es Gespräche für ein mögliches Engagement des Deutschen bereits 2024 gab. „Ja, ja, es gab Gespräche. Ich kenne Andi (Andreas Seidl, seit letztem Jahr Sauber-Teamchef, Anm. d. Red.) sehr gut aus der Porsche-Zeit und aus seiner Formel-1-Zeit. Das ist kein Geheimnis. Wir verstehen uns sehr gut, kommen sehr gut miteinander klar. Es gab Gespräche, es gab Interesse, aber am Ende ist es nicht zustande gekommen.“

Der Grund: „Ich habe einen Vertrag bei Haas, ich bin ein Haas-Fahrer, dieses und nächstes Jahr.“ Wäre Hülkenberg 2024 frei gewesen, wäre er sicher ein guter Kandidat für ein Cockpit bei Sauber/Audi gewesen. Denn der ehemalige Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess hatte bereits angekündigt, dass der Rennstall versuchen werde, auch deutsche Fahrer in dem Team zu beschäftigen.

Der deutsche Formel-1-Star Nico Hülkenberg könnte in Zukunft für den neuen, deutschen Rennstall Audi/Porsche fahren. © Montage: PanoramiC/regios24/imago

Nico Hülkenberg bleibt auch 2024 Haas-Fahrer

Für 2024 ist es zumindest bei Nico Hülkenberg ausgeschlossen, 2025 könnte die Situation aber anders aussehen. „Ich glaube, dass es nächstes Jahr sehr interessant wird, dass sich die Karten neu mischen werden. Da wird einiges im Fahrer-Karussell passieren. Es kommt dann auch immer drauf an, wie gut das Paket ist, das man hat und wie gut man sich präsentieren kann“, sagte er bei Sky.

Wenn Audi 2026 dann loslegen würde, müsse sich das Team erst einmal beweisen. „Es steht noch in den Sternen, ob sie ein Top-Team sein werden. Das müssen sie auch erst einmal beweisen und leisten. Einige Fragezeichen noch. Im Moment bin ich hier (bei Haas, Anm. d. Red.) zu Hause.“

Einstieg von Audi in die Formel 1 auf dem Prüfstand

Ob es überhaupt zum Einstieg von Audi in die Formel 1 kommt, soll laut einer Spiegel-Recherche aktuell gar nicht sicher sein. Denn dem Bericht zufolge steht das gesamte Programm nach dem Aus von CEO Markus Duesman im Juli auf dem Prüfstand. Bis 2026 könnte es also noch einmal turbulent für den potenziellen neuen Rennstall werden. Zunächst laufen die Vorbereitungen aber wie geplant weiter.

Bei Red Bull muss der WM-Zweite der Saison 2023 indes um sein Cockpit bangen. Sergio Perez steht zwar noch bis 2024 bei dem Rennstall unter Vertrag, es gibt jedoch immer wieder Kritik am Mexikaner. Es hält sich das Gerücht, dass er noch vor Ende seines Vertrages sein Cockpit verlieren könnte. (msb)

