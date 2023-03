Jubel-Verbot in der Formel 1: Jahrelange Tradition soll verschwinden

Von: Christoph Klaucke

Die Formel 1 will mit einer Regelverschärfung das Jubeln am Zaun verhindern. Durch das Verbot würde eine jahrelange Motorsport-Tradition verschwinden.

Melbourne – Vor dem großen Preis von Australien bricht die Formel 1 offenbar mit einer jahrelangen Tradition. In Zukunft drohen den Teams Strafen, sollten Mechaniker am Fangzaun mit ihren Fahrern jubeln. Die Regel soll nun strenger als bisher ausgelegt werden.

Formel 1 Gründung: 1950 Aktueller Name: FIA Formula One World Championship Rekord-Weltmeister: Michael Schumacher und Lewis Hamilton (7 WM-Titel) Titelverteidiger: Max Verstappen

Jubel-Verbot in der Formel 1: Teammitglieder dürfen nicht mehr auf Zaun klettern

„Es ist zu jeder Zeit verboten, auf den Fangzaun an der Boxengasse zu klettern“, heißt es unter anderem in den „Event Notes“ von Rennleiter Niels Wittich vor dem Grand Prix in Australien. Es handele sich dabei um keine neue Regel, sondern um eine strengere Auslegung einer bisher vorhandenen.

Schärfer umgesetzt werden soll Artikel 2.3.2 im Anhang H der sportlichen Regularien des Motorsport-Weltverbandes Fia nun, um mehr Sicherheit an der Strecke zu gewährleisten. Darin heißt es, dass sich Mitarbeiter der Teams „nur unmittelbar vor der Arbeit am Auto“ in der Boxengasse aufhalten dürfen und daraus wieder verschwinden müssen, „sobald die Arbeit beendet ist“.

Ferrari-Mitarbeiter feiern nach einem Formel-1-Rennen mit ihrem Piloten. © Oliver Multhaup/dpa

Formel 1 greift wegen Zaun-Jubel durch: Jahrelange Tradition soll verschwinden

Damit werden die Emotionen in der Formel 1 ein weiteres Stück eingedämmt. Mechaniker klettern für gewöhnlich bei der Zieldurchfahrt auf den Fangzaun, um mit ihren Fahrern zu feiern. Diese Art des Jubelns gehört seit vielen Jahren zum Motorsport, soll nun aber verschwinden.

Feste Strafen sind bei einem Vergehen nicht vorgesehen, jedoch sollen Verstöße von den Rennkommissaren individuell beurteilt und dann womöglich geahndet werden. Allerdings könnten Geldstrafen die Teams aufgrund der Budgetobergrenze hart treffen.

Verschärfte Formel-1-Regel kann in Melbourne nicht greifen

Zuletzt waren beim Großen Preis von Saudi-Arabien vor knapp zwei Wochen in Dschidda Mitglieder der Teams von Red Bull und Aston Martin auf die Zäune geklettert, um ihren Fahrern zuzujubeln, die sich die Podestplätze gesichert hatten. Kurios: Die Regelverschärfung dürfte in Australien gar keine Anwendung finden. In Melbourne gibt es im Gegensatz zu anderen Strecken überhaupt keinen Zaun, auf den man klettern könnte, sondern dicke Glaswände. (ck)