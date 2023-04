Harte Worte von Formel-1-Legende zu Alonso und Stroll: „Er muss seine Karriere beenden“

Von: Jan Oeftger

Für Fernando Alonso läuft es aktuell in der Formel 1. Doch ausgerechnet jetzt fordert eine Formel-1-Legende das Karriereende des Spaniers.

München – Fernando Alonso kann mit seiner Saison in der Formel 1 zufrieden sein. In der Fahrerwertung liegt der Oldie aktuell auf dem dritten Platz hinter dem Führenden Max Verstappen und Sergio Perez. Ausgerechnet in diese erfolgreiche Phase platzt eine Formel-1-Legende hinein und redet über ein Karriereende Alonsos.

Name: Fernando Alonso Geboren am 29. Juli 1981 in Oviedo (Spanien) Team: Aston Martin

Formel 1: Lance Stroll mit Titel-Potenzial

Damon Hill sieht auch in Alonsos Aston-Martin-Teamkollegen Lance Stroll Potenzial. Laut Hill könne Stroll auch eines Tages den WM-Titel gewinnen, wie er in dem Podcast F1 Nation andeutete. Doch dafür müsse sich der Kanadier zunächst im internen Team-Duell durchsetzen und damit Alonso den Rang ablaufen. Hill wählt sogar noch drastischere Worte: „Er muss Fernando Alonsos Karriere beenden.“

Formel 1: Hill ist sich seiner brutalen Worte bewusst

Diese Aussagen werden sicherlich vor allem bei Alonso-Fans nicht gut ankommen, freuen die sich doch aktuell besonders über die starke Form des 41-jährigen Rennfahrers. 2005 und 2006 hatte sich der Spanier zuletzt zum Weltmeister krönen können.

Dass Hills Worte hart sind, weiß der frühere britische Rennfahrer selbst. „Das klingt brutal, aber genau das versucht George Russell mit Hamilton und Nico Hülkenberg mit Magnussen. Du musst dich zum unangefochtenen König etablieren, zur Nummer 1 deines Teams“, rechtfertigt Hill seine deutlichen Worte.

Alonso dominiert Stroll in aktueller Formel-1-Saison

Doch in der aktuellen Saison ist Stroll dies noch nicht gelungen. Er liegt mit 20 Punkten in der Fahrerwertung auf Platz sechs und hat 25 Punkte Rückstand auf seinen erfahrenen Teamkollegen. In keinem der bisherigen drei Saisonrennen konnte Stroll Alonso schlagen.

Doch die guten Ergebnisse Alonsos können Stroll auch Mut machen. Sie zeugen davon, dass sein Team Aston Martin mittlerweile einen konkurrenzfähigen Wagen ins Rennen schickt, mit dem um Siege mitgefahren werden kann.

Eine Formel-1-Strecke sorgt momentan für Probleme. Große Teile der Strecke stehen nach Überschwemmungen unter Wasser. (jo)