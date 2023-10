Obwohl Rennen erst am Sonntag ist: Verstappen krönt sich zum Weltmeister

Von: Korbinian Kothny

Max Verstappen ist Formel-1-Weltmeister 2023. Durch das Ausscheiden von Teamkollege Sergio Perez im Sprint von Katar ist der Niederländer nicht mehr einzuholen.

Doha – Max Verstappen ist der neue und alte Formel-1-Weltmeister. Durch seinen zweiten Platz im Sprint beim GP von Katar und dem gleichzeitigen Ausscheiden von Teamkollege Sergio Perez ist der Niederländer in der Fahrerwertung nicht mehr einzuholen, obwohl der Grand Prix von Katar erst am Sonntag stattfindet.

Max Verstappen Geboren: 30. September 1997 (Alter 26 Jahre), in Hasselt, Belgien Rennstall: Red Bull Racing Weltmeister: 2021, 2022, 2023

Verstappen wird während Sprint-Rennen Weltmeister

Für den Niederländer ist es nach 2021 und 2022 der dritte Weltmeister-Titel in Folge. Und das, obwohl noch insgesamt sechs Grand Prixs ausstehen! Der Vorsprung auf den Zweiten Perez beträgt uneinholbare 184 Punkte.

Beim Sprint in Katar belegte Verstappen hinter Oscar Piastri den zweiten Platz. Die Entscheidung im WM-Kampf fiel allerdings in der elften Runde als Esteban Ocon, Nico Hülenberg und Sergio Perez allesamt in einen Unfall verwickelt waren und ausschieden. Damit war klar, sollte Verstappen den sechsten Platz im Sprint belegen, ist er in der Fahrer-Wertung nicht mehr einzuholen.

Max Verstappen ist der neue und alte Formel-1-Weltmeister. © IMAGO/Xavi Bonilla

Verstappen kann am Sonntag 14. Grand-Prix-Sieg der Saison einfahren

Mit dem zweiten Platz wischte der 26-Jährige die letzten Zweifel an seinem dritten Weltmeister-Titel in Folge weg. Am Sonntag im Hauptrennen (19.00 Uhr MESZ/Sky) kann Verstappen von der Pole-Position aus seinen 14. Grand-Prix-Sieg der Saison perfekt machen – mehr gelangen in der Geschichte der Formel 1 seit 1950 nur ihm selbst.

Mit drei Weltmeisterschaften steht Max Emilian Verstappen im Alter von nur 26 Jahren nun auf einer Stufe mit Formel-1-Größen wie Ayrton Senna, Niki Lauda, Jackie Stewart oder Nelson Piquet, dem Vater seiner Lebensgefährtin Kelly.

Verstappen in einer Reihe mit Schumacher, Vettel, Hamilton und Fangio

Zudem verschaffte er sich Zutritt in den exklusiven Zirkel von Fahrern, die mindestens dreimal in Folge Weltmeister wurden. Die weiteren Mitglieder sind Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio und Sebastian Vettel. (sid/kk)