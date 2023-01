Motorsport-Star Ken Block gestorben: Formel-1-Legenden reagieren „schockiert“

Von: Patrick Huljina

Der Motorsport-Star Ken Block ist bei einem Schneemobil-Unfall ums Leben gekommen. Mehrere Formel-1-Legenden trauern um „einen der Besten“.

Wasatch County - Der Motorsport-Star Ken Block ist tot. Der US-Amerikaner starb im Alter von 55 Jahren bei einem Unfall mit einem Schneemobil in Wasatch County im US-Bundesstaat Utah. Das bestätigte Hoonigan Racing, der Rennstall des Rallye-Piloten. Ken Block wurde weltweit vor allem durch seine spektakulären Drift-Videos auf YouTube bekannt.

Name: Ken Block Geboren: 21. November 1967, in Long Beach, Kalifornien (USA) Verstorben: 2. Januar 2023 Ehefrau: Lucy Block Rallye-Fahrer und YouTube-Star

„Ken war ein Visionär, ein Pionier, eine Ikone“, teilte der Rennstall Hoonigan Racing auf seiner Homepage mit. „Vor allem war er aber ein Vater, ein Ehemann.“ Block hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder.

Ken Block ist tot: Formel-1-Legenden reagieren „schockiert“ – „wahrer Visionär“

Die Nachricht vom Tod des Motorsport-Stars sorgte auch in der Formel 1 für tiefe Trauer. Lewis Hamilton schrieb am Dienstag bei Instagram, er sei am Boden zerstört. „Er war so ein wunderbarer Mensch, das Leben hat er in vollen Zügen genossen“, betonte der siebenmalige Formel-1-Weltmeister. Hamilton erinnerte sich mit einem Bild an ein gemeinsames Heli-, Ski- und Snowboarderlebnis vor ein paar Jahren in Kanada: „Wir hatten so viel gegenseitigen Respekt.“

Mit Jenson Button zeigte sich ein weiterer ehemaliger Formel-1-Weltmeister „schockiert“ von der Nachricht über Ken Blocks Tod. Auf Twitter schrieb der frühere McLaren-Pilot: „Unser Sport hat heute einen der Besten verloren, aber vor allem einen großartigen Mann.“ Block habe „so viel für den Sport getan“ und sein ein „wahrer Visionär“ gewesen. Der deutsche Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg kommentierte unter Blocks letztem Instagram-Beitrag: „Ruhe in Frieden, Ken!“

Motorsport-Star Ken Block ist bei einem Schneemobil-Unfall ums Leben gekommen. (Archivbild) © IMAGO/nordphoto GmbH/Bratic

Rallye-Fahrer Ken Block bei Schneemobil-Unfall gestorben – bekannter YouTube-Star

Das örtliche Sheriff-Büro veröffentlichte in einer Stellungnahme erste Details zum Schneemobil-Unfall. Block sei demnach am Montag (2. Januar) im Bereich Mill Hollow auf einem steilen Hang gefahren. Das Schneemobil sei dabei umgestürzt und auf dem Motorsport-Star gelandet.

Nachdem unter anderem Rettungskräfte und Polizei an den Unfallort geeilt waren, wurde er noch vor Ort für tot erklärt, hieß es weiter. Block sei zwar mit einer Gruppe unterwegs gewesen, beim Unfall sei er jedoch allein gefahren. Die offizielle Todesursache muss noch durch den zuständigen Gerichtsmediziner geklärt werden.

International bekannt geworden war Block besonders durch seine Gymkhana-Videos. Die hochwertigen Produktionen zeigen spektakuläre Drifts und Stunts, gefilmt auf der ganzen Welt. Mehr als zwei Millionen Menschen abonnierten seinen YouTube-Kanal. Im Rennalltag war Block seit 2005 in diversen Rallye-Meisterschaften unterwegs. Er war auch erfolgreich im Rallycross und gewann Medaillen bei den X-Games (ph/dpa/sid)