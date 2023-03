Mamma Rossella erinnert sich an Michael Schumacher: „Er fehlt mir jeden Tag“

Von: Christoph Klaucke

Michael Schumacher wurde als Ferrari-Pilot kulinarisch bestens versorgt. Seine Köchin Rossella erinnert sich an die gemeinsame Zeit in der Küche.

Fiorano - Michael Schumacher und Ferrari verbindet eine ganz besondere Geschichte. Der Rekordweltmeister der Formel 1 hat die Herzen der Tifosi mit seiner bodenständigen und herzlichen Art im Sturm erobert. Die gegenseitige Liebe war und ist grenzenlos. Eine ganz besondere Beziehung pflegte Schumi offenbar zu seiner „Mamma“ Rossella, die Erinnerungen sind allgegenwärtig.

Michael Schumacher Geboren: 3. Januar 1969 in Hürth Ehepartnerin: Corinna Schumacher Kinder: Mick Schumacher, Gina-Maria Schumacher Formel-1-Weltmeistertitel: 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Schumi-Mamma Rossella kochte Michaels Leibgericht

Schumis Mamma Rossella kochte für den früheren F1-Piloten einst in ihrem Restaurant „Montana“ - direkt neben der Heim-Strecke von Ferrari in Fiorano. Schumachers Lieblingsessen war Tagliatelle al ragù, verrät die Italienerin. Ein gestärkter Schumi fuhr dank Rossellas Kochkünsten von Sieg zu Sieg.

Das alles ist nun lange her. „Ich warte seit 2007 auf den Sieg. Ich hoffe weiter darauf“, sagt Rossella zu Bild. Kimi Räikkönen holte vor 16 Jahren als letzter Ferrari-Pilot den WM-Titel. Die Hoffnung liegt nun auf der neuen Generation um Charles Leclerc und Carlos Sainz.

Michael Schumacher zusammen mit Köchin Mamma Rossella. © Screenshot Instagram / Ristorante Montana

Michael Schumacher ließ es sich bei Rossella in der Küche schmecken

„Das würde ich mir wünschen. Sie sind beide gute Jungs. Charles macht auf mich den Eindruck, dass er ein kleines bisschen stärker ist. Aber das ist nur mein Gefühl, ich weiß es nicht genau“, meint Rossella, die großer Ferrari-Fan ist. Die beiden sind schon Stammkunden in ihrem Restaurant. Sainz musste vor der Saison offenbar ein Kilo abspecken - zu viele Nudeln?

Schumacher ließ es sich bei Rossella immer köstlich schmecken. Der Italien-Liebhaber aß mit seinem Ferrari-Teamchef Jean Todt in der Küche, um den Fan-Massen zu entkommen. Rossellas Lokal ist unter Formel-1-Fahrern beliebt und eine Pilgerstätte für Ferrari-Fans.

Schumi-Mamma erinnert sich an ihren Freund: „Er fehlt mir jeden Tag“

Rossella denkt noch häufig an die Besuche von Michael Schumacher in ihrem Lokal und die gemeinsame Zeit zurück. „Jeden Tag. Ich habe hier auch viele Fotos von ihm, da denke ich natürlich viel an ihn. Er fehlt mir. Mir fehlt mein Freund“, erinnert sich die Italienerin. Im Restaurant hängt an der Wand ein großes Foto, auf dem Rossella Schumacher herzlich umarmt, während dieser einen Teller Pasta in den Händen hält.

Darüber hinaus thront im Lokal ein Helm von Michaels Sohn Mick Schumacher. Der 23-Jährige durchlief einst Ferraris Nachwuchsprogramm und ist seit dieser Saison Ersatzmann bei Mercedes und McLaren. Rossella hätte den Schumi-Nachwuchs gerne im roten Auto gesehen: „Dass er nicht verlängert hat, hat mich sehr enttäuscht, weil er meiner Meinung nach gut zu Ferrari passte. Aber das Leben geht weiter, ich wünsche ihm das Beste.“

Rossella entdeckte Gemeinsamkeiten zwischen Schumacher und Vettel

Rossella erinnert sich zudem an einen anderen Deutschen im Dienste der Roten Göttin. Sebastian Vettel fuhr zwischen 2015 und 2020 für Ferrari und wollte beim italienischen Traditions-Rennstall in die Fußstapfen seines großen Vorbildes Michael Schumacher treten. Mit dem WM-Titel sollte es jedoch nicht klappen.

„Ich finde es schade. Als Sebastian zum ersten Mal ins ,Montana‘ gekommen ist, habe ich Gemeinsamkeiten zwischen Sebastian und Michael entdeckt. Ich hatte gehofft, dass er auch Weltmeister mit Ferrari werden könnte. Leider ist weder er noch ein anderer Weltmeister geworden“, sagt Rossella. Ende vergangenen Jahres beendete der Heppenheimer seine Karriere im Aston Martin, sein Nachfolger Fernando Alonso sorgte beim Formel-1-Auftakt für die Überraschung. (ck)