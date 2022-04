Mazepin-Villa beschlagnahmt: Italienische Polizei greift durch

Von: Michael Haug

Die italienische Finanzpolizei hat die angebliche Luxusvilla des ehemaligen Formel-1-Fahrers Nikita Mazepin beschlagnahmt - sie soll über 100 Millionen Euro wert sein.

Moskau - Wieder Wirbel um Nikita Mazepin: Der Russe wurde erst vor wenigen Wochen aus der Formel 1 geworfen. Jetzt wurde auch noch eine Luxusvilla der Familie einkassiert! Wie das?

Die italienische Finanzpolizei hat im Zuge der Sanktionen gegen Russland Mazepins angebliches Anwesen beschlagnahmt. Vater Dmitri ist der Chef eines Dünger-Unternehmens und Miteigentümer eines Bergbaukonzerns. Der Unternehmer mit einem geschätzten Vermögen von 1,8 Milliarden US-Dollar soll gemeinsam mit Sohn Nikita in Besitz einer Luxusvilla in Sardinien gewesen sein, behauptet die italienische Finanzpolizei „Guardia di Finanza“. Mazepin senior gilt als enger Vertrauter von Russlands Präsident Wladimir Putin. Vater und Sohn Mazepin kamen wegen des Ukraine-Krieges auf die EU-Sanktionsliste.

Was ist über Mazepins Protz-Villa bekannt?

Die Villa liegt in Porto Cervo an der italienischen Costa Smeralda, also im Nordosten Sardiniens. Sie soll über 100 Millionen Euro wert sein und Villa „Rocky Ram“ heißen. Neben der Villa befindet sich ein riesiger in Felsen eingebauter Pool. Offiziell war die Villa in Besitz einer ausländischen Firma. Diese Firma soll laut der italienischen Finanzpolizei jedoch eine Strohfirma der Mazepins sein.

Mazepins gigantische Luxusvilla auf Sardinien. © Google Maps

Nikita Mazepins unrühmliche Formel-1-Laufbahn

Mazepins Motorsport-Laufbahn ist voller Skandale. 2016 rastete der Russe beim freien Training aus und griff seinen damaligen Kollegen in der Formel 3 Callum Ilot (11. November 1998) körperlich an. Ilott erlitt ein blaues Auge und Verletzungen an Kiefer, Wange und Nacken. Für dieses Fehlverhalten wurde Mazepin für ein Rennen gesperrt.

Im Dezember 2020 veröffentliche Mazepin auf Instagram ein Video, indem er einer Frau ungefragt an die Brust griff. Der Rennfahrer veröffentlichte ein Entschuldigungs-Video, löschte dieses aber wenig später wieder.

Nikita Mazepin war nur eine Saison in der Formel 1 unter Vertrag © Carl Bingham via www.imago-images.de

Der 23-jährige Russe wurde 2021 vom Rennstall Haas zum Formel-1-Fahrer ernannt. Vater Dmitri investierte mit seiner Firma „Uralkali“ jährlich 40 Millionen Euro in Haas. Nikitas Berufung kam dennoch überraschend, da er in der Vorsaison nur den fünften Platz in der Formel-2-Meisterschaft erreichte. Mazepin blieb in seiner einzigen Formel-1-Saison meist hinter seinem Teamkollegen Mick Schumacher zurück. Haas gab am 5. März aufgrund des Ukraine-Krieges die Trennung von Mazepin und Uralkali bekannt.