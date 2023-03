Ralf Schumacher macht sich über Haas-Boss lustig – und löscht seinen „Spaß“ wieder

Ralf Schumacher konterte mit einem Post auf Instagram auf Haas-Chef Steiner, der die vergangene Formel-1-Saison von Mick Schumacher erneut kritisierte.

München – Nach der enttäuschenden letzten Saison gingen Mick Schumacher und sein Rennstall Hass getrennte Wege in der Formel 1. Schumacher ist nun Testfahrer bei Mercedes. Haas verpflichtete schon zum Ende des letzten Jahres Niko Hülkenberg als Nachfolger. Dennoch kritisierte Haas-Chef Günther Steiner die Saison von Schumacher erneut und erklärte, dass er kein Vertrauen mehr in den Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher hatte. Die Antwort auf das Nachtreten ließ nicht lange auf sich warten.

Mick Schumacher Geboren: 22. März 1999 in Vufflens-le-Château, Schweiz Aktueller Formel-1-Rennstall: Mercedes (Testfahrer) Bilanz in der Formel 1: 2 Jahre bei Haas, 43 Rennen, 12 Punkte

Formel 1: Ralf Schumacher verbindet Stichelei gegen Steiner mit Werbung

Doch war es nicht Mick Schumacher selbst, der auf die neuerliche Kritik von Haas-Boss Steiner antwortet, sondern sein Onkel Ralf Schumacher. Der ehemalige Formel-1-Pilot schrieb in Verbindung mit einer Werbung für seine Hautcreme auf Instagram: „Bei den Falten und der trockenen Haut kann ich Günther nur meine neue Cosmetics empfehlen. Zumindest da kann man noch was machen. Bald auf dem Markt, Günther.“

Neben dem Produkt war das Gesicht von Günther Steiner zu sehen. Während der Bruder von Rekordweltmeister Michael Schumacher seinen Post als Spaß verstand, entbrannte daraufhin eine Diskussion in den Kommentaren.

Ralf Schumacher reagierte auf die Kritik von Haas-Boss Günther Steiner an seinem Neffen Mick Schumacher. © Canoniero/Nordphoto/imago

Formel 1: Ralf Schumacher zieht Post gegen Steiner auf Instagram zurück

Kurz darauf löschte Ralf Schumacher das Posting und erklärte sich in einer Videobotschaft: „Ich habe den Post von eben gelöscht. Ich fand es lustig, viele andere Leute fanden es auch lustig. Andere eben nicht. Ich möchte gar keine Diskussion mehr wegen des Themas haben.“

Offensichtlich hatte der 47-Jährige die Reaktionen auf seine Nachricht an Steiner unterschätzt und fügte an: „Es ist gar nicht meine Absicht gewesen und es war einfach nur ein Spaß. Deshalb bitte nicht böse sein, aber ich habe ihn gelöscht. Es macht keinen Sinn und ist eh Vergangenheit.“ Viele User zeigten Verständnis für die Reaktion von Ralf Schumacher, so bezeichnete ihn ein User als „tollen Onkel“, nachdem er sich für Mick eingesetzt hatte. Ein anderer schrieb: „Wer austeilt, muss auch einstecken können“ und kritisierte damit deutlich Steiner. Dieser meldete sich jedoch nicht zu Wort. (jsk)