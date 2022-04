Lewis Hamilton: „Ja, ich will den FC Chelsea kaufen“

Von: Marius Epp

Der FC Chelsea steht nach den harten Sanktionen gegen Oligarch Roman Abramowitsch zum Verkauf. Formel-1-Legende Lewis Hamilton bekundet Interesse.

Imola - Viele staunten nicht schlecht, als Lewis Hamilton auf der Pressekonferenz vor dem Formel-1-Rennen in Imola sein Interesse an der Übernahme des FC Chelsea bestätigte: „Ja, ich will den FC Chelsea kaufen.“ Der Brite will sich an einem Konsortium beteiligen, das den englischen Spitzenklub übernehmen möchte.

Angeführt wird das Konsortium von Sir Martin Broughton, einem britischen Geschäftsmann, der für kurze Zeit bereits die Geschicke des FC Liverpool leitete und aktuell im Vorstand von British Airways sitzt. Niemand Geringeres als Tennis-Legende Serena Williams möchte sich der Gruppe ebenfalls anschließen.

Sir Lewis Carl Davidson Hamilton Geboren: 7. Januar 1985 (Alter 37 Jahre), Stevenage, Vereinigtes Königreich Formel-1-Siege: 103 WM-Titel: 7 Team: Mercedes AMG Petronas

Hamilton, Williams und Co.: FC Chelsea vor Übernahme durch prominentes Konsortium

„Ich bin ein Fußballfan, seit ich Kind bin. Als ich von dieser Chance gehört habe, habe ich mir gedacht: ‚Wow, das ist eine großartige Gelegenheit.‘“ Kurios: Bislang galt Hamilton eigentlich als Fan des Londoner Rivalen FC Arsenal. Seine Schwester habe ihn allerdings früher regelrecht dazu gezwungen. „Mein Onkel war großer Chelsea-Fan.“

Lewis Hamilton hat neben dem Rennsport noch eine zweite Leidenschaft: Den Fußball. © ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Das Team von Trainer Thomas Tuchel spielt seit einigen Wochen mit einer Sonderlizenz zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs. Diese läuft zum 31. Mai aus, bis zu diesem Datum muss eine Entscheidung zum Verkauf fallen. Roman Abramowitsch ließ Anfang März schweren Herzens los und stellte den Verein nach 19 Jahren unter seiner Obhut zum Verkauf. Die britische Regierung belegte den russischen Oligarchen wegen seiner angeblichen Nähe zu Kriegstreiber Wladimir Putin mit harten Sanktionen.

Lewis Hamilton und Serena Williams wollen sich an Chelsea-Übernahme beteiligen

Dem Broughton-Konsortium um die Sport-Stars Hamilton und Williams werden durchaus gute Chancen eingeräumt, sich den Top-Klub zu eigen zu machen. Es gibt allerdings noch zwei weitere Gruppen, die um Chelsea buhlen - angeführt von den US-Amerikanern Todd Boehly (Miteigentümer der Los Angeles Dodgers) und Stephen Pagliuca (Co-Eigner von Atalanta Bergamo).

Der Verkauf des FC Chelsea wird von der US-amerikanischen Bank Raine abgewickelt. Sollten Hamilton, Williams und Co. als Sieger hervorgehen, wollen sie den Klub grundlegend umkrempeln und Chelseas marode Finanzen auf Vordermann bringen. (epp)