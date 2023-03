Hamilton zu Ferrari? Formel-1-Insider erinnert an Michael Schumacher

Von: Christoph Klaucke

Klappt der Wechsel von Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari im zweiten Anlauf? Ein Formel-1-Experte verweist auf Michael Schumacher.

München – Lewis Hamilton im Ferrari: Geht dieser Traum vieler Formel-1-Fans doch noch in Erfüllung? Ein gut vernetzter Insider der Königsklasse des Motorsports gibt den Hoffnungen auf einen Wechsel Hamiltons von Mercedes zum italienischen Traditionsrennstall neue Nahrung.

Lewis Hamilton Geboren: 7. Januar 1985 in Stevenage (Vereinigtes Königreich) Rennstall: Mercedes Größte Erfolge: 7-mal Formel-1-Weltmeister Rennsiege: 103

Lewis Hamilton in Mercedes-Falle: Ferrari als Ausweg?

Lewis Hamilton fährt auch in der neuen Saison der Spitze hinterher. Zum Auftakt in Bahrain kam der Brite auf einem enttäuschenden fünften Platz ins Ziel. Hamilton droht im dritten Jahr in Folge, den WM-Titel Red-Bull-Pilot Max Verstappen überlassen zu müssen.

Ein Zustand, der mit dem Selbstverständnis des siebenmaligen Weltmeisters nicht vereinbar ist. Hamilton ist es gewohnt zu gewinnen, seine 103 Rennsiege sind unerreicht. Doch Mercedes scheint ihm wie im Vorjahr kein konkurrenzfähiges Auto zur Verfügung stellen zu können.

Lewis Hamilton könnte laut einem Formel-1-Insider als Schumi-Nachfolger zu Ferrari wechseln. © David Davies/Uli Deck/Thomas Frey/dpa

Hamilton zu Ferrari: Formel-1-Insider erinnert an Michael Schumacher

Ein Ausweg aus dieser Negativ-Spirale wäre ein Wechsel zur Konkurrenz. Bereits in der Vergangenheit hatte Hamilton über ein Engagement bei Ferrari gesprochen. Doch es schien nie der richtige Zeitpunkt dafür gekommen zu sein – bis jetzt.

„Es muss einen Teil von Lewis geben, der sagt: ‚Ich würde gerne zu Ferrari gehen, es Michael Schumacher gleichtun und das Team wieder zu einem Team machen, das die WM gewinnt“, sagte TV-Experte Martin Brundle im Interview mit Sky Sports F1. Zur Erinnerung: Michael Schumacher wechselte 1996 als Doppelweltmeister von Benetton zu Ferrari und beendete im Jahr 2000 eine jahrelange Durststrecke der Italiener. Es gebe aber auch „viele gute Gründe, bei Mercedes zu bleiben“, meinte Brundle

Tritt Lewis Hamilton in Michael Schumachers Fußstapfen?

„Senna verließ McLaren und ging zu Williams, Schumacher ging zu Ferrari, es hat lange gedauert, aber er hat es geschafft“, sagte der ehemalige Rennfahrer. Brundle spricht davon, die eigene Komfortzone aufzusprengen. „Diese großartigen Fahrer haben keine Angst davor, irgendwo hinzugehen und dann eine Menge neuer Leute um sich zu scharen und etwas zu bewirken.“

Hat Hamilton, der seine gesamte Karriere bei McLaren und Mercedes verbracht hat, denselben Mut wie einst die F1-Legenden Senna und Schumacher? Der 38-Jährige steht wie Schumi bei sieben WM-Titeln. Sollte Hamilton ausgerechnet im Ferrari Schumacher abhängen, wäre er wohl unangefochten der beste Formel-1-Fahrer aller Zeiten.

Lewis Hamilton könnte sich mit Ferrari-Wechsel zur größten Formel-1-Legende krönen

„Seit Jahren, immer wenn ich nach Monza komme und die Fans sehe, höre ich sie sagen: ‚Komm zu Ferrari‘“, erzählte Hamilton im Gespräch mit Sky Italia. „Das wärmt mein Herz, aber es ziemlich verblüffend, dass ich nach so vielen Jahren nie für Ferrari gefahren bin, denn das ist für jeden ein Traum, ein Ziel, das man erreichen will.“

Ein Wechsel zu Ferrari sei allerdings „nie wirklich möglich" gewesen. Was wohl Michael Schumacher über eine mögliche Partnerschaft zwischen seinem Ex-Rennstall und Hamilton denken würde?