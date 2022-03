Hamilton-Schock! Formel-1-Streckenposten wünschte Mercedes-Pilot „Unfall wie Grosjean“

Von: Christoph Klaucke

Lewis Hamilton erlebte in Saudi-Arabien ein Wochenende zum Vergessen. Vor dem Formel-1-Rennen wünschte ihm ein Streckenposten sogar einen schweren Unfall.

Dschidda - Die Formel 1 macht direkt nach dem Start in die neue Saison so viel Spaß wie schon lange nicht mehr. Ferrari und Red Bull liefern sich in den ersten beiden Rennen ein Duell auf Augenhöhe. Zum Auftakt siegte Charles Leclerc, beim Großen Preis von Saudi-Arabien schlug Weltmeister Max Verstappen zurück. Doch die Freude über das spannende Titelrennen wurde vor dem Grand Prix von einem Skandal um Ex-Champion Lewis Hamilton überschattet.

Lewis Hamilton Geboren: 7. Januar 1985 (Alter 37 Jahre), Stevenage, Vereinigtes Königreich Gewicht: 73 kg Gehalt: 40 Millionen USD (2022) Startnummer: 44 Erster Start: Großer Preis von Australien 2007 Erfolge: 7x Weltmeister 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020

Formel 1: Hass-Botschaft gegen Lewis Hamilton in Saudi-Arabien

Lewis Hamilton durchlebt derzeit keine einfachen Tage in der Formel 1. Im Vorjahr verpasste der Brite auf den letzten Metern seinen achten WM-Titel. In der neuen Saison ist der Mercedes nach den Regeländerungen nur noch ein Schatten seiner selbst. In Saudi-Arabien reichte es nur für einen zehnten Platz.

Die schwache Leistung seines Autos dürfte allerdings Hamiltons kleinstes Problem an diesem Wochenende gewesen sein. Der 37-Jährige musste ernsthaft um seine Gesundheit fürchten. In einer Hass-Botschaft wurde Hamilton ein schwerer Unfall gewünscht.

Lewis Hamilton sah sich einer Hass-Botschaft eines Formel-1-Marshalls ausgesetzt. © Hasan Bratic/dpa

Hamilton-Schock! Formel-1-Marshall wünschte Mercedes-Pilot schweren Unfall

Diese Nachricht auf Twitter ist an Geschmacklosigkeit wohl kaum zu überbieten. Ein Streckenposten wünschte Lewis Hamilton laut der britischen Zeitung The Sun im Vorfeld des Formel-1-Rennens in Saudi Arabien einen schweren Unfall. „Ich hoffe, dass er einen Unfall wie Romain (Grosjean, Anm. d. Red.) in Bahrain hat“, schrieb der Marshall beim Kurznachrichtendienst.

Der ehemalige Haas-Pilot Romain Grosjean schlug beim Bahrain-Rennen 2020 in hohem Tempo in die Leitplanke ein. Das Auto zerbrach in zwei Stücke und ging in Flammen auf. Wie durch ein Wunder überlebte der Franzose und konnte sich aus dem Wrack befreien.

Formel 1: Streckenposten nach Unfall-Wunsch gegen Hamilton gesperrt

Die geschmacklosen Aussagen hatten für den Streckenposten unmittelbare Konsequenzen. Nach dem Tweet am Samstag vor dem Qualifying wurde der Marshall vom Weltverband FIA noch vor dem Rennen aus dem Verkehr gezogen. Er wird wohl bei keinem Formel 1-Rennen mehr dabei sein.

Streckenposten sind direkt an der Strecke im Einsatz und stehen in direktem Kontakt mit der Rennleitung. Sie warnen die Fahrer beispielsweise mit Flaggen vor Gefahren. Nach einem Unfall sorgen sie nach Sicherung der Strecke für die Lösch- und Aufräumarbeiten. Allerdings dürfen sie verunglückten Fahrern nicht aus dem Auto helfen, das übernimmt geschultes medizinisches Personal.

Formel 1: Lewis Hamilton wird verschont - Mick Schumacher mit Horror-Unfall

Der Marshall soll den Post mit dem „Unfall-Wunsch“ später gelöscht und sich bei Hamilton entschuldigt haben. Einen Horror-Unfall erlebte Mick Schumacher auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Saudi-Arabien im Qualifying. Der Haas-Pilot war mit 250 Stundenkilometern seitlich in die Streckenbegrenzung gekracht. Der Sohn von Michael Schumacher hatte aber Glück im Unglück. (ck)