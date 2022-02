Doch kein Rücktritt! Hamilton ist wieder da - Mercedes-Star attackiert Michael Schumacher

Von: Christoph Klaucke

Lewis Hamilton widerspricht einem Rücktritt aus der Formel 1. Im Gegenteil: Der Mercedes-Pilot will wieder angreifen und hat das eine große Ziel vor Augen.

Silverstone - Er ist zurück und zwar in Silber! Mercedes* hat seinen neuen Boliden für die neue Saison in der Formel 1* vorgestellt - den W13. Viel spannender war jedoch die Frage nach der Rückkehr von Lewis Hamilton*.

Der Rekordweltmeister der Formel 1* war nach dem bitteren WM-Finale der vergangenen Saison, als er durch eine umstrittene Entscheidung der Rennleitung kurz vor Schluss den Titel verlor, lange Zeit abgetaucht. Über seine Zukunft und die Fortsetzung seiner Karriere wurde viel spekuliert. Rücktritt nicht ausgeschlossen. Jetzt hat Hamilton auch die letzten Zweifel zerstreut, inklusive Kampfansage an die Konkurrenz.

Lewis Hamilton: Kein Formel-1-Rücktritt! Mercedes-Star attackiert Michael Schumacher

„Ich habe nie gesagt, dass ich aufhöre, ich liebe ja das, was ich hier tue. Es ist ein Privileg, mit diesen Leute, die wie eine Familie für mich sind, zu arbeiten“, sagte Hamilton in seinem ersten öffentlichen Auftritt mit dem Team seit der Niederlage im WM-Finale 2021 gegen Max Verstappen. „Es war offensichtlich eine schwierige Phase, und ich brauchte Zeit, um einen Schritt zurückzugehen, Zeit mit der Familie. Dann habe ich beschlossen, dass ich nochmal attackieren möchte.“

Der 37-jährige Brite machte direkt eine Kampfansage an Verstappen & Co. „Wir haben mit acht Team-Titeln in Folge so viele geholt wie kein anderes Team zuvor – jetzt wollen wir den nächsten“, sagte Hamilton. Sein primäres Ziel dürfte klar sein: Der Superstar will seinen achten Titel in der Fahrer-WM holen und bläst zur Attacke auf Michael Schumacher*, den er 2013 bei den Silberpfeilen ablöste. Hamilton will als alleiniger Rekord-Weltmeister* in die Geschichte eingehen, sein Vertrag läuft noch bis 2023.

„Es ist der Attacke-Modus“, betonte Teamchef Toto Wolff und kündigte trotz der kurzen Winterpause an: „Unsere Batterien sind aufgeladen, weil wir eine Rechnung offen haben.“

Lewis Hamilton: Kein Rücktritt! Renndirektor gefeuert – hat Mercedes Druck gemacht?

Als Reaktion auf die Geschehnisse des Saisonfinales nahm der Weltverband FIA einschneidende Veränderungen vor. Der umstrittene Rennleiter Michael Masi verlor seinen Posten, zudem werden die künftigen Renndirektoren von einer zentralen Kommandozentrale ähnlich dem Video-Assistenten im Fußball unterstützt.

Dass Mercedes gerade mit Blick auf die Personalie Masi Druck aufgebaut haben könnte, wies Toto Wolff zurück. „Veränderungen der Struktur waren notwendig“, sagte der Mercedes-Sportchef. „Die Entscheidungen in der letzten Saison haben sehr stark polarisiert. Aber personelle Veränderungen obliegen allein der FIA.“ Der neue Verbandspräsident Mohammed Ben Sulayem lasse „sich nicht reinreden“.

Lewis Hamilton: Mercedes-Star fiebert „aufregendster Zeit meiner Karriere“ entgegen

Ohnehin wird in der Formel 1 vieles anders sein, das veränderte Reglement greift zur neuen Saison: Die Teams mussten komplett neue Autos entwerfen. „Ich habe ihn noch nie entschlossener gesehen“, sagte Wolff. An Hamiltons Seite wird Landsmann George Russell fahren, der von Williams als Nachfolger für Valtteri Bottas geholt wurde. Russell setzte zuletzt ein außergewöhnliches Zeichen aus Respekt für Michael Schumacher.

„So eine Regel-Änderung habe ich noch nicht erlebt", sagte Hamilton: „Das ist vielleicht die aufregendste Zeit meiner Karriere, es ist wie mein erstes Jahr." Anders als in den vergangenen Jahren, als Mercedes ein schwarzes Auto ins Rennen schickte, geht der W13 wieder mit traditionell silberner Lackierung auf die Strecke. Die neue F1-Saison startet am 20. März mit dem Grand Prix in Bahrain.