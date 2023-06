Formel-1-Star Nico Rosberg offenbart Wolff-Ausraster: „Da kam ein brüllender Toto rein“

Von: Lina Krull

Unter Mercedes-Teamchef Toto Wolff wurde Nico Rosberg 2016 Weltmeister. Jetzt plaudert der Ex-Formel-1-Fahrer über Wolffs Ausraster nach einem Crash.

Barcelona – Für klare Ansagen und emotionale Worte ist der Mercedes-Teamchef Toto Wolff bekannt. Aber auch für Erfolge in der Formel 1. Unter seiner Leitung heimste das Mercedes-Team in Person von Lewis Hamilton und Nico Rosberg seit 2013 sieben Weltmeister-Titel ein. Doch nicht immer war die Stimmung bei den Silberpfeilen gut. Nico Rosberg packt in einem Sky-Interview über das Verhältnis zu Toto Wolff aus. An einen Ausraster kann sich der 37-Jährige besonders gut erinnern.

Nico Erik Rosberg Geboren: 27. Juni 1985 (Alter 37 Jahre), Wiesbaden Größter Erfolg: Weltmeister 2016 Aktuelle Position Sky-Experte

Rosberg über Wolff: Ausraster nach Hamilton-Crash

2016 war das Jahr des Nico Rosbergs. Mit 385 zu 380 Punkten setzte sich der gebürtige Wiesbadener gegen Teamkollege Lewis Hamilton beim Großen Preis von Abu Dhabi durch und wurde sensationell Weltmeister. Das fünfte Rennen dieser Erfolgssaison war allerdings von einem Zwischenfall geprägt, den Wolff ganz schön verärgerte.

Nico Rosberg gewann damals beim Großen Preis von Spanien den Start, doch unabsichtlich hatte er die falsche Einstellung der Power-Unit aktiviert. Hamilton attackierte, Rosberg machte aber die Tür zu. Der Brite musste schließlich aufs Gras ausweichen – eine Kollision konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Das Rennen war dann für beide Fahrer nach nur zwei Kurven beendet. Laut Rosberg folgte anschließend ein Wutanfall des Teamchefs Wolff.

Nico Rosberg (l.) plauderte über alte Zeiten mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff (r.) © IMAGO / Nordphoto ; IMAGO / Eibner

„Da kam ein brüllender Toto rein“: Crash brachte Wolff zum Kochen

Rosberg erinnert sich an die Minuten nach dem Crash: „Da kam erstmal ein brüllender Toto rein. Zurecht, logischerweise. Der hat dann erstmal das Wort zum Sonntag gesagt. Sehr konsequent. Und bei uns war dann erstmal absolute Stille. Das war sehr, sehr schwierig“, berichtet Rosberg gegenüber Sky.

Die Kollision in Barcelona war nicht die erste zwischen beiden Rivalen. Das Verhältnis von Rosberg und Hamilton galt jahrelang als angespannt, Sticheleien waren nicht selten. Der frisch gebackene Weltmeister von 2016 beendete schließlich im Dezember desselben Jahres seine Karriere. (likr)