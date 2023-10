Frau von Formel-1-Legende wird IOC-Mitglied: Michael Schumacher gab Liebes-Tipps

Von: Christoph Klaucke

Die Frau von Formel-1-Legende Jean Todt wird als IOC-Mitglied gewählt. Michael Schumacher brachte das Ehepaar einst mit seinen Tipps für die Liebe zusammen.

Mumbai – Auf der 141. Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees im indischen Mumbai wurden am Dienstag neue Mitglieder gewählt. Die Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh hat für vier Jahre eine neue Rolle übernommen. Die 61-jährige Schauspielerin aus Malaysia wurde mit 67 Ja-Stimmen bei neun Nein-Stimmen und einer Enthaltung als neues IOC-Mitglied aufgenommen. Yeoh ist die Ehefrau des ehemaligen Ferrari-Teamchefs Jean Todt, der sich einst Liebes-Tipps bei Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher holte.

Frau von Formel-1-Legende Todt wird IOC-Mitglied – Michelle Yeoh gewann in diesem Jahr den Oscar

Vor der Abstimmung hatte die britische Prinzessin Anne als Vorsitzende der IOC-Mitgliederwahlkommission Yeoh als „Junioren-Squashmeisterin aus Malaysia“ vorgestellt. „Leider kam sie durch ihre anderen Fähigkeiten von ihrem Sportlerleben ab“, sagte die Schwester von König Charles III.

Yeoh war als erste Asiatin überhaupt im vergangenen März für ihre Rolle in „Everything Everywhere All at Once“ als beste Hauptdarstellerin mit dem berühmtesten Filmpreis der Welt ausgezeichnet worden. In dem Film wurde sie als Chefin eines Waschsalons in den USA in ein Multiversum aus Parallelwelten katapultiert. Auf ihre neue Rolle als IOC-Mitglied reagierte sie in Mumbai, indem sie ihre Hand aufs Herz legte.

Michael Schumacher gab Liebes-Tipps, um das Herz des frisch gewählten IOC-Mitglieds Michelle Yeoh zu erobern. © Virginia Mayo/Jens Büttner/dpa

Michelle Yeoh und Jean Todt haben im Sommer 2023 geheiratet

„So glücklich, so demütig … Es ist ein so großes Privileg, IOC-Mitglied zu werden“, schrieb Yeoh zu ihrer Ernennung auf Instagram. „Ich verstehe die Kraft, die Sport hat, Menschen zu inspirieren, ihr Leben zu verändern und die Welt zu verbessern – und deshalb freue ich mich so darauf, IOC-Mitglied zu werden. Danke“. Die Schauspielerin ist seit dem 27. Juli 2023 mit Jean Todt verheiratet, der sich in seiner Sportart einen Namen gemacht hat.

Todt ist eine echte Formel-1-Legende, führte Ferrari als Teamchef zu zahlreichen Weltmeisterschaften und war später Präsident des Welt-Automobilverbands FIA. Die Formel 1 und vor allem die Zeit bei Ferrari hat sein Leben verändert, wie er selbst bestätigte. Sein guter Freund Michael Schumacher spielte dabei eine entscheidende Rolle.

Frau von Formel-1-Legende wird IOC-Mitglied: Michael Schumacher gab einst Liebes-Tipps

„Wenn Sie mich fragen, was mir die Zeit bei Ferrari gebracht hat: Hier sehen Sie das Beste davon. Ohne meinen Job hätte ich Michelle überhaupt nicht kennengelernt. Schon allein dafür hat sich die Zeit bei Ferrari gelohnt“, sagte Todt. Der Franzose hatte Yeoh bei einer Ferrari-Veranstaltung 2004 in Shanghai kennengelernt, die Schauspielerin war als Gast eingeladen. Das Paar ist seit mittlerweile fast 20 Jahren zusammen.

Todt enthüllte einige Jahre nach dem ersten Treffen mit Yeoh, dass Schumacher großen Anteil an der Beziehung habe, berichtet die Bild. Demnach gab Schumi seinem damaligen Boss bei Ferrari Tipps, wie sich dieser zu Beginn der Partnerschaft besser über Textnachrichten mit Yeoh austauschen kann. Todt dürfte Schumacher für die Tipps für die Liebe auf ewig dankbar sein.

Michael Schumacher, Todt und Yeoh: Eine besondere Beziehung

Schumi und Todt sind seit ihrer gemeinsamen Zeit bei Ferrari, die mit fünf WM-Titeln in der Formel 1 gekrönt wurde, gute Freunde. So lernte Schumacher auch Yeoh kennen. Über die Jahre entwickelte sich nicht nur zwischen Schumacher und Todt, sondern auch zwischen Schumacher und Yeoh eine enge Freundschaft.

Todt ist einer der wenigen Menschen, die Michael Schumacher, über dessen Gesundheitszustand nur wenig bekannt ist, besuchen dürfen. Die Frage, die seit Jahren viele Fans umtreibt: Wie geht es Michael Schumacher? Jean Todt wütet über „diejenigen, die behaupten, sie wissen etwas“. (ck)

