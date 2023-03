Oscar-Gewinnerin ist mit Formel-1-Legende zusammen: Michael Schumacher gab Liebes-Tipps

Von: Christoph Klaucke

Michelle Yeoh gewinnt den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Michael Schumacher gab einem guten Freund einst Liebes-Tipps in der Beziehung mit dem Hollywood-Star.

Los Angeles – Was für eine Oscar-Nacht für Michelle Yeoh: Die malaysische Schauspielerin wurde für ihre Performance im Film „Everything Everywhere All at Once“ (Deutsch: „Alles, überall, gleichzeitig“), der in Los Angeles unglaubliche sieben von 17 Oscars gewinnt, als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Die 60-jährige Yeoh, einst Bond-Girl, hat damit den Hollywood-Olymp erreicht.

Den Motorsport-Olymp hat Michael Schumacher längst bestiegen und womöglich einen nicht unwesentlichen Anteil an Yeohs glücklichem Privatleben. Schumi gab einer Formel-1-Legende einst Liebes-Tipps, um Yeohs Herz zu erobern.

Name: Michael Schumacher Geboren: 3. Januar 1969 in Hürth Ehepartnerin: Corinna Schumacher (verh. 1995) Kinder: Mick Schumacher, Gina-Maria Schumacher Größter Erfolg: Formel-1-Weltmeister (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Schumacher-Freundin gewinnt Oscar: Formel-1-Rekordweltmeister schob Beziehung von Ferrari-Boss an

Michelle Yeoh und Jean Todt sind seit 2004 ein Paar. „Ein Moment purer Anmut und immensen Glücks! Was für eine Reise! Ich bin stolz auf Michelle, die den Oscar Academy Award als beste Schauspielerin erhalten hat“, gratulierte Todt der Oscar-Preisträgerin Yeoh auf Twitter.

Michael Schumacher hatte zu Beginn der glücklichen Beziehung seine Finger im Spiel. Schumi und Todt sind seit ihrer gemeinsamen Zeit bei Ferrari, die mit fünf WM-Titeln in der Formel 1 gekrönt wurde, eng befreundet. So lernte Schumacher auch Yeoh kennen.

Michael Schumacher gab Liebes-Tipps, um das Herz von Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh zu erobern. © Jordan Strauss/Jens Büttner/dpa

Todt enthüllte einige Jahre nach dem ersten Treffen mit Yeoh, dass Schumacher großen Anteil an der Beziehung habe, berichtet die Bild. Demnach gab der Rekord-Weltmeister der Formel 1 seinem damaligen Boss bei Ferrari Tipps, wie sich der Franzose zu Beginn der Partnerschaft besser über Textnachrichten mit Yeoh austauschen kann.

Über die Jahre entwickelte sich nicht nur zwischen Schumacher und Todt, sondern auch zwischen Schumacher und Yeoh eine enge Freundschaft.

Michael Schumacher erlebte Beziehung zwischen Michelle Yeoh und Jean Todt von Beginn an mit

„Wenn Sie mich fragen, was mir die Zeit bei Ferrari gebracht hat: Hier sehen Sie das Beste davon. Ohne meinen Job hätte ich Michelle überhaupt nicht kennengelernt. Schon allein dafür hat sich die Zeit bei Ferrari gelohnt“, sagte Todt, der sich für die Liebes-Tipps bei Schumacher bestimmt schon mehrmals bedankt hat. Einmal unterlief Michael Schumacher jedoch ein missglückter Liebes-Rat.

Kennengelernt hatten sich Todt und Yeoh bei einer Ferrari-Veranstaltung 2004 in Shanghai, zu der die Schauspielerin als Gast eingeladen war. Heute ist das Paar seit fast 20 Jahren verlobt. Damals hatte Yeoh ihren Durchbruch als Bond-Girl an der Seite von Pierce Brosnan 1997 in „Der Morgen stirbt nie“ bereits geschafft.

Mick Schumacher feiert Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh

Der damalige Ferrari-Boss Todt spricht später von einem „Märchen“, erinnert sich: „Ich wusste sofort, dass sie meine Traumfrau ist, noch bevor ich sie kennengelernt hatte. Es war Schicksal. Sie war die Frau, auf die ich gewartet hatte.“ Auch Yeoh sprach 2004 über das gemeinsame Glück: „Jean ist ein wundervoller Mensch. Es freut mich, dass ich ihn so glücklich mache.“

Auch Schumi-Sohn Mick Schumacher freute sich über Yeohs Sieg bei der Oscar-Verleihung und postete in seiner Instagram-Story ein Pärchenfoto von Yeoh und Todt, mit dem Oscar in den Händen. Der Schumi-Nachwuchs ist seit dieser Saison als Ersatzfahrer bei Mercedes unterwegs, Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone bedauert das Schicksal von Mick Schumacher. (ck)